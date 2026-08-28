東京・中野の時計店で、あわせて2億円相当の高級腕時計4本を盗んだとして逮捕されたチリ国籍の男2人のうち、1人が「下見の際にセキュリティが甘く狙いやすいと思った」という趣旨の供述をしていることがわかりました。

チリ国籍のマンサーノ・ケサダ・ボリス・アレクシス容疑者（33）ら2人は今月25日、中野区の商業施設「中野ブロードウェイ」の時計店で、腕時計4本、あわせておよそ2億円相当を盗んだ疑いがもたれていて、きのう夜、大阪市内の民泊施設で身柄を確保され逮捕されました。

記者

「警視庁の捜査員が、大阪市内にある民泊施設へ家宅捜索に入ります」

2人は事件の4日前に日本に入国し、事前に下見をしていたとみられていますが、マンサーノ・ケサダ容疑者が調べに対し、「下見の際にセキュリティが甘く狙いやすいと思った」という趣旨の供述をしていることがわかりました。

また、「中野は行ってみたい街だった。子どもを連れて行きたかった」という趣旨の供述もしていて、警視庁はいきさつを調べています。