『Ｔシャツが乾くまで』第8話 “充”松山ケンイチ、“咲子”蒼井優のことを知るため知人たちを呼び出す
蒼井優が主演する金曜ドラマ『Ｔシャツが乾くまで』（TBS系／毎週金曜22時）の第8話が28日の今夜放送される。
【写真】家を飛び出した咲子（蒼井優）『Ｔシャツが乾くまで』第8話より
本作は、とある事故に巻き込まれた二組の夫婦の“愛”と“秘密”を描く“喪失”と“再生”の物語。『silent』（フジテレビ系）、『海のはじまり』（フジテレビ系）の脚本家・生方美久がオリジナルストーリーを紡いでいく。キャストには主演の蒼井をはじめ中島歩、高橋文哉、齋藤飛鳥、夏帆、臼田あさ美、リリー・フランキー、松山ケンイチらが名を連ねている。
■第8話あらすじ
充（松山）とあずさ（夏帆）の“第3金曜日の真実”を知った咲子（蒼井）は、家を飛び出してしまう。
一方、充は翌日になっても帰らない咲子を心配し、喫茶「ひこうき」に樹生（中島）、千鶴（臼田あさ美）、宮内（リリー・フランキー）を集めて、自分の知らない咲子について教えて欲しいと頼むのだが…。
金曜ドラマ『Ｔシャツが乾くまで』はTBS系にて毎週木曜金曜22時放送。
【写真】家を飛び出した咲子（蒼井優）『Ｔシャツが乾くまで』第8話より
本作は、とある事故に巻き込まれた二組の夫婦の“愛”と“秘密”を描く“喪失”と“再生”の物語。『silent』（フジテレビ系）、『海のはじまり』（フジテレビ系）の脚本家・生方美久がオリジナルストーリーを紡いでいく。キャストには主演の蒼井をはじめ中島歩、高橋文哉、齋藤飛鳥、夏帆、臼田あさ美、リリー・フランキー、松山ケンイチらが名を連ねている。
充（松山）とあずさ（夏帆）の“第3金曜日の真実”を知った咲子（蒼井）は、家を飛び出してしまう。
一方、充は翌日になっても帰らない咲子を心配し、喫茶「ひこうき」に樹生（中島）、千鶴（臼田あさ美）、宮内（リリー・フランキー）を集めて、自分の知らない咲子について教えて欲しいと頼むのだが…。
金曜ドラマ『Ｔシャツが乾くまで』はTBS系にて毎週木曜金曜22時放送。