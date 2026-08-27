電撃離婚の元TBS美女、“ご報告”にファン歓喜 水着グラビア初挑戦も
フリーアナウンサーの山本里菜が27日にinstagramを更新し、“ご報告”をし、ファンから歓喜の声が上がっている。
【写真】電撃離婚の元TBS美女が「スタイル抜群」 ほか初挑戦の水着グラビアも
山本は、10月28日に1stフォトブックが発売になると報告。「今日から予約がスタートしました」「やっと皆さんにご報告ができて嬉しいです！！」とうれしそうにつづっている。
さらにフォトブックでは「今回初めての水着グラビアに挑戦しましたっ」「さらにスキンケアルーティン、メイクのポイントや愛用品など」「私の今を全部詰め込んだ1冊になっています」と明かしている。さらに、同書の特設アカウントも告知し、オフショットを上げていくなどと明かしている。
■山本里菜（やまもと りな）
1994年6月22日生まれ。千葉県生まれ。大学在学中からフリーアナウンサーとして活動。卒業後、TBSにアナウンサーとして入社。2023年10月にTBSを退社し、以降フリーアナウンサーとして活動。私生活では、2022年3月にはかねてより交際していた一般男性と結婚。今年8月にはInstagramで離婚を報告した。
引用：「山本里菜」Instagram（@rinayamamoto_0622）
【写真】電撃離婚の元TBS美女が「スタイル抜群」 ほか初挑戦の水着グラビアも
山本は、10月28日に1stフォトブックが発売になると報告。「今日から予約がスタートしました」「やっと皆さんにご報告ができて嬉しいです！！」とうれしそうにつづっている。
さらにフォトブックでは「今回初めての水着グラビアに挑戦しましたっ」「さらにスキンケアルーティン、メイクのポイントや愛用品など」「私の今を全部詰め込んだ1冊になっています」と明かしている。さらに、同書の特設アカウントも告知し、オフショットを上げていくなどと明かしている。
1994年6月22日生まれ。千葉県生まれ。大学在学中からフリーアナウンサーとして活動。卒業後、TBSにアナウンサーとして入社。2023年10月にTBSを退社し、以降フリーアナウンサーとして活動。私生活では、2022年3月にはかねてより交際していた一般男性と結婚。今年8月にはInstagramで離婚を報告した。
引用：「山本里菜」Instagram（@rinayamamoto_0622）