■ロッテ 6ー5 ソフトバンク（26日・みずほPayPayドーム）

ソフトバンク・柳田悠岐外野手が絶好調だ。26日のロッテ戦（ZOZOマリン）で3安打をマークし、打率を.301に上げた。8月の月間打率は驚異の.440（75打数33安打）。37歳の躍動に「この人バケモンや」「元気すぎます」「こんなパワフルな37歳いないよ」とファンは声を上げた。

柳田はこの日、「5番・指名打者」で出場。初回に左翼へ2点二塁打、3回と8回に右前打を放ち、今月6度目の1試合3安打で打率を3割台に引き上げた。リーグトップを走るフランミル・レイエス外野手（日本ハム）の打率は.313。逆転首位打者も見えてきた。

この8月に、異次元の打棒を見せている。20試合で打率.440、2本塁打、13打点。OPSは1.095だ。リーグ3連覇へ突き進むチームをベテランが引っ張っている。

打ちまくる37歳に、ファンも歓喜。X（旧ツイッター）には「なんだこの人…やばすぎんだろ」「まだまだいけるぞ」「すげえよ」「なんすかこの37歳。年齢詐称してるでしょ」「伸び代ありそう」「化け物すぎるなー」とコメントを寄せている。過去2シーズンは故障もあり不振。最後に打率3割をクリアしたのは2021年だ。果たして再び“大台”をクリアするか。（Full-Count編集部）