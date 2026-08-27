「普通に生きる」だけでしんどい現代。知らないと心身が消耗し続ける6つの理由
ココヨワチャンネルが「【苦しくて当然】心も身体も、もう疲れた…。普通に生きるのが大変になった6つの理由」を公開した。カウンラーで作家のRyota氏が、現代人が「普通に生きるだけでしんどい」と感じる背景と、その対処法について解説した。
動画では、現代の生きづらさの原因を6つの視点から紐解いている。第一に「昔の中流が今の上流になっている」点を指摘。物価や社会保障の負担が増加して生きるコストが上がり、「クレヨンしんちゃん」のようなかつての一般的な家庭像が、現在ではエリート層の生活になっていると語った。
第二に、昇給しても税金などで手元にお金が残らず、「淡々と働いても残らない」現状を解説。かつては同じ業務をこなせば生活が向上したが、今は個人にも変化や成果が求められると説明する。さらに、テクノロジーの進化で「便利なのに忙しい」というパラドックスにも言及。業務の効率化で浮いた時間にはさらにレベルの高い業務を詰め込まれ、常にスマートフォンに触れることで、ぼーっとする時間がなく「脳が疲れ切っている」と警鐘を鳴らした。
そのほか、目まぐるしい社会の変化についていけない焦りや、人手不足のしわ寄せで「限界までこき使われる」過酷な労働環境も重なり、休日になっても旅行の段取りをするなどの「好きなことをするエネルギーがない」のが現代人のリアルだと分析した。
過酷な時代を生き抜くための対処法として、Ryota氏は「今までの普通という概念から抜け出し、自分らしく生きていく」ことの重要性を説く。常に一番良い結果を求める「最適化」の追求は終わりがなく、メンタルが潰れやすくなると指摘。高価なものを手に入れることよりも、他人の目を気にせず自分基準で「これで十分だ」と思える「自己満足」を選ぶことで、しんどい生活から抜け出せると結論付けた。
動画では、現代の生きづらさの原因を6つの視点から紐解いている。第一に「昔の中流が今の上流になっている」点を指摘。物価や社会保障の負担が増加して生きるコストが上がり、「クレヨンしんちゃん」のようなかつての一般的な家庭像が、現在ではエリート層の生活になっていると語った。
第二に、昇給しても税金などで手元にお金が残らず、「淡々と働いても残らない」現状を解説。かつては同じ業務をこなせば生活が向上したが、今は個人にも変化や成果が求められると説明する。さらに、テクノロジーの進化で「便利なのに忙しい」というパラドックスにも言及。業務の効率化で浮いた時間にはさらにレベルの高い業務を詰め込まれ、常にスマートフォンに触れることで、ぼーっとする時間がなく「脳が疲れ切っている」と警鐘を鳴らした。
そのほか、目まぐるしい社会の変化についていけない焦りや、人手不足のしわ寄せで「限界までこき使われる」過酷な労働環境も重なり、休日になっても旅行の段取りをするなどの「好きなことをするエネルギーがない」のが現代人のリアルだと分析した。
過酷な時代を生き抜くための対処法として、Ryota氏は「今までの普通という概念から抜け出し、自分らしく生きていく」ことの重要性を説く。常に一番良い結果を求める「最適化」の追求は終わりがなく、メンタルが潰れやすくなると指摘。高価なものを手に入れることよりも、他人の目を気にせず自分基準で「これで十分だ」と思える「自己満足」を選ぶことで、しんどい生活から抜け出せると結論付けた。
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【悩みのある毎日をちょっと気楽に】 カウンセラーとしての活動、製造業から講師業まで15年以上パラレルワークをして身につけた対人スキル、大学で音楽による癒しや心理学・倫理学を学んだ経験を生かし皆さんにアドバイスをしています。 主に人間関係やメンタルヘルスについて、身近な例えを交えて解説しています。