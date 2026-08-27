CL予選でひと悶着。フランス代表MFが相手サポーターへ中指を立てる。試合後に訴え「６万人もの観客が僕の母親や家族、子どもたちを侮辱し続けていた」
現地８月26日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）プレーオフの第２レグで、トルコのフェネルバフチェはフランスのリヨンと敵地で対戦。第１レグを１−１で引き分けていたなか、２−１で競り勝ち、２戦合計３−２で本戦への切符を掴んだ。
2008-09シーズン以来となるCL出場を決めたフェネルバフチェ。一方、この第２レグでフル出場したフランス代表MFマテオ・ゲンドゥジの行動が物議を醸している。
フランスメディア『RMC Sport』は「リヨン対フェネルバフチェ：マテオ・ゲンドゥジがウォーミングアップ中にリヨンのサポーターへ中指を立てた」と見出しを打った記事を掲載。「グルパマ・スタディウムのピッチに、最初に１人で姿を現わした元マルセイユのゲンドゥジは、相手のサポーターから猛烈なブーイングを浴びせられた。これに対し、彼は不適切なジェスチャーで応戦した」と報じた。
同じくフランスの大手紙『L'Equipe』によれば、27歳のMFは試合後に次のように訴えていたという。
「試合前から６万人もの観客が僕の母親や家族、子どもたちを侮辱し続けていたのに、審判団の誰も制止しようとしなかった。こうした事態が起きた場合、フランスでは必ずサポーターに警告を発して、試合を一時中断させる規定があるはずだ。だけど、90分間、ウォーミングアップから数えればそれ以上の時間、彼らは僕の身内を酷く罵った。あれは精神的に大きなダメージを与える」
スタンドからの誹謗中傷に、我慢の限界を超えてしまったようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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2008-09シーズン以来となるCL出場を決めたフェネルバフチェ。一方、この第２レグでフル出場したフランス代表MFマテオ・ゲンドゥジの行動が物議を醸している。
フランスメディア『RMC Sport』は「リヨン対フェネルバフチェ：マテオ・ゲンドゥジがウォーミングアップ中にリヨンのサポーターへ中指を立てた」と見出しを打った記事を掲載。「グルパマ・スタディウムのピッチに、最初に１人で姿を現わした元マルセイユのゲンドゥジは、相手のサポーターから猛烈なブーイングを浴びせられた。これに対し、彼は不適切なジェスチャーで応戦した」と報じた。
同じくフランスの大手紙『L'Equipe』によれば、27歳のMFは試合後に次のように訴えていたという。
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構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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