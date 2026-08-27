「吸い込まれるように…」回収されるウミガメの姿に7.1万いいね「自分達から乗ってくるのお利口」
三重県にある全国で唯一ウミガメ保護施設が併設する「道の駅 紀宝町ウミガメ公園」の公式X（@umigame_kouen）が26日、「回収されてしまうウミガメ」と題した動画を投稿した。飼育員が差し出したカゴへ自ら入っていくウミガメの姿が440万件を超えて表示され、7.1万いいねを集めるなど注目を集めている（27日13時時点）。
【動画】吸い込まれるようにスーッ…自らカゴへ“回収”されるウミガメたち
動画に映っているのは、水槽の中を泳ぐウミガメたち。飼育員が水面にカゴを差し出すと、ウミガメが自ら近づき、そのままスーッと中へ。次々とカゴに入っていく様子が収められている。
飼育員が追いかけたり抱き上げたりするのではなく、自らカゴへ向かっていくウミガメたち。そのあまりにスムーズな“回収”ぶりに、SNSでは「自主的に帰ってきて大人しく回収待ちするウミガメかわいすぎるよ…！」「カゴに一直線に来るんですね。可愛いです！」「自分達から乗ってくるのお利口」と驚きの声が寄せられた。
さらに、「吸い込まれるように…何故こんなにスムーズに回収されてしまうの…？」「エレベーターが来たと思って乗り込んでるように見えました」「しゅーって皆入っていくの可愛い」と、その動きを楽しむコメントも。
ほかにも、「こんな事が出来るなんてびっくりです」「回収の仕方が優しくて良い」「めっちゃなついてるなあ」といった声が寄せられている。
【動画】吸い込まれるようにスーッ…自らカゴへ“回収”されるウミガメたち
動画に映っているのは、水槽の中を泳ぐウミガメたち。飼育員が水面にカゴを差し出すと、ウミガメが自ら近づき、そのままスーッと中へ。次々とカゴに入っていく様子が収められている。
さらに、「吸い込まれるように…何故こんなにスムーズに回収されてしまうの…？」「エレベーターが来たと思って乗り込んでるように見えました」「しゅーって皆入っていくの可愛い」と、その動きを楽しむコメントも。
ほかにも、「こんな事が出来るなんてびっくりです」「回収の仕方が優しくて良い」「めっちゃなついてるなあ」といった声が寄せられている。