いつも通りリビングに黒猫たちの姿を探しに行った投稿主さん。ところが、そこで目にしたのは想像とはまったく違う光景だったようです。「うちには、黒猫が2匹いたはずなのに…」とつぶやいてしまうほど、目を疑うようなその姿とはいったいどんなものだったのでしょうか。Threadsでの表示回数はすでに12万回を超えました。

【写真：ペットベッドの上でくつろぐ2匹の黒猫…まるで巨大な蜘蛛のような『衝撃の光景』】

2匹分の脚や尻尾が絡み合って生まれた、謎の生命体

今回、Threadsに投稿したのは「太田 真人」さん。

投稿主さんがリビングを見てみると、丸い形のペットベッドの中に黒猫2匹が折り重なるように収まっていたのだとか。仰向けや横向きの姿勢で、それぞれの脚や尻尾が四方八方に伸びていたようです。

2匹分、計8本の脚と2本の尻尾が絡み合う姿はまるで大きな蜘蛛のよう。投稿主さんが「猫の代わりに巨大な蜘蛛のような謎の生物がいる」と困惑してしまうのも無理はありません。ペットベッドからにょきにょきと伸びる脚の数々に、思わず二度見してしまいそうな光景です。

恐怖と可愛さが入り混じった反応

この様子にThreadsユーザーたちからは、「足が８本‼新種の生き物でしょうか」「でかい蜘蛛だよ～」「是非、顔を埋めさせて下さい…！」など、驚きと笑いの声が数多く届きました。

丸まって眠るだけでなく、こんな合体ワザまで披露してくれるとは、黒猫たちの寝相の奇想天外さにはまだまだ驚かされそうです。次はどんな新種に変身してくれるのか、今から楽しみです。

写真・動画提供：Threadsアカウント「太田 真人」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。