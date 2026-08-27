愛犬との3週間ぶりの再会シーンがSNSで大きな反響を集めています。飼い主さんだと気づいた瞬間の尊すぎるリアクションとは…！？話題の投稿は250万回再生を突破し、「嬉しくて泣いちゃう」「これだから犬は可愛い」「良かったねぇ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：引っ越しのため『犬を実家に3週間預けた』結果→久しぶりの再会で…気付いた瞬間の『尊すぎる反応』】

愛犬と3週間ぶりの再会

TikTokアカウント「pome_sunny_321」に投稿されたのは、ポメラニアンの「サニー」くんと飼い主さんの感動たっぷりの再会シーン。

引っ越しのため愛犬を実家に預けていましたが、この日は3週間ぶりの再会の日。飼い主さんは『他人のフリをしてみる』というプチドッキリを決行してみることに！正面から歩いてきた散歩中のサニーくんと素知らぬ顔ですれ違ってみたそう。

どことなく怪訝そうな顔で飼い主さんを見つめているサニーくん。不思議そうにジッと見つめる姿は、すれ違った人が誰だったか…自分の記憶を呼び起こしているかのよう。

気づいた瞬間…尊すぎる反応♡

ふいに歩みを止めたサニーくん、飼い主さんを凝視していたかと思うと、急に「キャンッ…！」と甲高い声で鳴き、その場でクルリと1回転！大好きな人だと気づいた瞬間のリアクションが愛おしすぎて悶絶です…！

猛ダッシュで駆け寄り、ラブアタックを何度も繰り出すサニーくん。全身からあふれ出る喜びを抑えることなどできませんね。『これだからワンコはたまらない』そう思わせてくれる、感動の再会シーンなのでした。

この投稿には「こんなん泣いちゃう」「気づいたときの1回転が可愛すぎる♡」「そりゃ嬉しいよねぇ」などのコメントが寄せられています。ワンコの真っすぐな愛情はたまりませんね♡

甘えん坊な一面にキュン！

サニーくんの甘えん坊さんな一面もご紹介！この日、おすわりしているサニーくんの胸元を足でナデナデしていた飼い主さん。手とは違う感触が心地よいのか終始ニコニコ笑顔だったとか。

そろそろ…と足を横にどけると、ちょこちょことついてきて足の前にスンッ…とふたたびおすわりをしたのだそう…！しかも『ここでお願いします』とばかりにベスポジを指定してくる念の入れよう。揉まれると気持ちいい場所を分かっているのかもしれませんね。

またまた足をずらしてもトトトッと早足でついてきて、ちょこんとおすわり！飼い主さんとの楽しいスキンシップはまだまだ続けてほしいサニーくんなのでした♡

サニーくんのキュートな姿をもっと見てみたい方は、TikTokアカウント「pome_sunny_321」を要チェックです♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「pome_sunny_321」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております