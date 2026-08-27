連続テレビ小説『ブラッサム』主人公に影響を与える作家キャストに高良健吾、佐藤緋美、イッセー尾形が決定
石橋静河がヒロインを務める9月28日放送開始の連続テレビ小説『ブラッサム』（NHK総合ほか）より、出演者第10弾が発表。主人公に影響を与える作家たちを演じるキャストとして、高良健吾、佐藤緋美、イッセー尾形が出演する。
【写真】連続テレビ小説『ブラッサム』梶矢基一郎役の佐藤緋美
連続テレビ小説第115作となる本作は、明治・大正・昭和を駆け抜けた作家・宇野千代をモデルにした物語。このたび、主人公・葉野珠に影響を与える作家たちを演じるキャストが発表された。
高良が演じるのは、作家・秋山格之介（あきやまかくのすけ）。鋭い洞察と独自の感性で名を馳（は）せる文壇の寵児（ちょうじ）で、代表作に『羅城門』『蜘蛛の巣』などがある。
高良は「今回は芥川龍之介をモチーフとした役で朝ドラに帰ってくる事ができ、とても光栄です。以前、芥川龍之介役を演じた事があるので、実質二度目の芥川役だと思います。魂の強い人間を二度も演じる事ができ、不思議な縁を感じます。作家、芥川龍之介の生き様を秋山格之介に投影して、珠に思いっきり伝えられたらと思います」と心境をコメント。
佐藤は、唯一無二の表現力を持つ若き天才作家・梶矢基一郎（かじやきいちろう）役。
佐藤は「初めての朝ドラ、尚且（なおか）つ時代物。そして共演者が皆さん魅力的な方々ばかり。実際に（小説家・西尾一路役の）染谷（将太）さんと話せたのはとても嬉しかった。石橋静河さんは以前から知っていた上にお母さんとも共演、お姉さんとはフェスで会ったこともあります。石橋さん出演映画の音楽担当をしたりと、何かと縁を感じます。少しのお付き合いでしたが楽しい時間を共有させてもらいました」と充実感をにじませた。
イッセー尾形が演じるのは、作家・翻訳家の小山牛丸（こやまうしまる）。珠が愛読する海外文学作品の翻訳家で、年齢不詳、神出鬼没の人物だ。
イッセーは「どういう時代かも知識がないので不安なままスタジオに入ったら、まあテンションの高いこと！要は知識でなく、マンマ生きてりゃいいのだと教わりました。牛丸、どんな人物かは知りませんが、私が牛丸だ、みたいな気持ちでぶつかります。楽しいスタジオ。このまま珠ちゃんを押し上げろ！」と語っている。
連続テレビ小説『ブラッサム』は、NHK総合にて9月28日より放送開始。
※新キャスト、制作統括のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■高良健吾（秋山格之介役）
『おひさま』、『べっぴんさん』の現場で学んだ事は今も形を変えながら、この仕事に特別な想いを持って向かわせてくれます。
今回は芥川龍之介をモチーフとした役で朝ドラに帰ってくる事ができ、とても光栄です。以前、芥川龍之介役を演じた事があるので、実質二度目の芥川役だと思います。魂の強い人間を二度も演じる事ができ、不思議な縁を感じます。作家、芥川龍之介の生き様を秋山格之介に投影して、珠に思いっきり伝えられたらと思います。よろしくお願いします。
■佐藤緋美（梶矢基一郎役）
初めての朝ドラ、尚且（なおか）つ時代物。興味が湧きました。そして共演者が皆さん魅力的な方々ばかり。実際に染谷さんと話せたのはとても嬉しかった。石橋静河さんは以前から知っていた上にお母さんとも共演、お姉さんとはフェスで会ったこともあります。石橋さん出演映画の音楽担当をしたりと、何かと縁を感じます。少しのお付き合いでしたが楽しい時間を共有させてもらいました。
■イッセー尾形（小山牛丸役）
出演のお話を伺ったときはまるで雲をつかむような気がしました。どういう時代かも知識がないので不安なままスタジオに入ったら、まあテンションの高いこと！要は知識でなく、マンマ生きてりゃいいのだと教わりました。牛丸、どんな人物かは知りませんが、私が牛丸だ、みたいな気持ちでぶつかります。楽しいスタジオ。このまま珠ちゃんを押し上げろ！
■村山峻平（制作統括）
今回発表したのは、主人公・珠に影響を与える作家たちです。珠が女学生時代から憧れる師匠のような存在の牛丸、文壇を一気に駆けのぼった才気ほとばしる作家・秋山、独創性が光る若き異端児・梶矢とのそれぞれの出会いは、珠を高揚させ、小説家・珠が生きていく上でのエネルギーとなります。
そして出演者の皆さんの振り切ったキャラクター造形にも、ご注目いただき、楽しんでもらえたらと思っています。
【写真】連続テレビ小説『ブラッサム』梶矢基一郎役の佐藤緋美
連続テレビ小説第115作となる本作は、明治・大正・昭和を駆け抜けた作家・宇野千代をモデルにした物語。このたび、主人公・葉野珠に影響を与える作家たちを演じるキャストが発表された。
高良は「今回は芥川龍之介をモチーフとした役で朝ドラに帰ってくる事ができ、とても光栄です。以前、芥川龍之介役を演じた事があるので、実質二度目の芥川役だと思います。魂の強い人間を二度も演じる事ができ、不思議な縁を感じます。作家、芥川龍之介の生き様を秋山格之介に投影して、珠に思いっきり伝えられたらと思います」と心境をコメント。
佐藤は、唯一無二の表現力を持つ若き天才作家・梶矢基一郎（かじやきいちろう）役。
佐藤は「初めての朝ドラ、尚且（なおか）つ時代物。そして共演者が皆さん魅力的な方々ばかり。実際に（小説家・西尾一路役の）染谷（将太）さんと話せたのはとても嬉しかった。石橋静河さんは以前から知っていた上にお母さんとも共演、お姉さんとはフェスで会ったこともあります。石橋さん出演映画の音楽担当をしたりと、何かと縁を感じます。少しのお付き合いでしたが楽しい時間を共有させてもらいました」と充実感をにじませた。
イッセー尾形が演じるのは、作家・翻訳家の小山牛丸（こやまうしまる）。珠が愛読する海外文学作品の翻訳家で、年齢不詳、神出鬼没の人物だ。
イッセーは「どういう時代かも知識がないので不安なままスタジオに入ったら、まあテンションの高いこと！要は知識でなく、マンマ生きてりゃいいのだと教わりました。牛丸、どんな人物かは知りませんが、私が牛丸だ、みたいな気持ちでぶつかります。楽しいスタジオ。このまま珠ちゃんを押し上げろ！」と語っている。
連続テレビ小説『ブラッサム』は、NHK総合にて9月28日より放送開始。
※新キャスト、制作統括のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■高良健吾（秋山格之介役）
『おひさま』、『べっぴんさん』の現場で学んだ事は今も形を変えながら、この仕事に特別な想いを持って向かわせてくれます。
今回は芥川龍之介をモチーフとした役で朝ドラに帰ってくる事ができ、とても光栄です。以前、芥川龍之介役を演じた事があるので、実質二度目の芥川役だと思います。魂の強い人間を二度も演じる事ができ、不思議な縁を感じます。作家、芥川龍之介の生き様を秋山格之介に投影して、珠に思いっきり伝えられたらと思います。よろしくお願いします。
■佐藤緋美（梶矢基一郎役）
初めての朝ドラ、尚且（なおか）つ時代物。興味が湧きました。そして共演者が皆さん魅力的な方々ばかり。実際に染谷さんと話せたのはとても嬉しかった。石橋静河さんは以前から知っていた上にお母さんとも共演、お姉さんとはフェスで会ったこともあります。石橋さん出演映画の音楽担当をしたりと、何かと縁を感じます。少しのお付き合いでしたが楽しい時間を共有させてもらいました。
■イッセー尾形（小山牛丸役）
出演のお話を伺ったときはまるで雲をつかむような気がしました。どういう時代かも知識がないので不安なままスタジオに入ったら、まあテンションの高いこと！要は知識でなく、マンマ生きてりゃいいのだと教わりました。牛丸、どんな人物かは知りませんが、私が牛丸だ、みたいな気持ちでぶつかります。楽しいスタジオ。このまま珠ちゃんを押し上げろ！
■村山峻平（制作統括）
今回発表したのは、主人公・珠に影響を与える作家たちです。珠が女学生時代から憧れる師匠のような存在の牛丸、文壇を一気に駆けのぼった才気ほとばしる作家・秋山、独創性が光る若き異端児・梶矢とのそれぞれの出会いは、珠を高揚させ、小説家・珠が生きていく上でのエネルギーとなります。
そして出演者の皆さんの振り切ったキャラクター造形にも、ご注目いただき、楽しんでもらえたらと思っています。