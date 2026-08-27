美容外科「高須クリニック」の高須克弥院長（81）が8月25日に投稿したXのポストがネット上で話題だ。

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《危ない！ すぐにやめなさい》との強い調子の文言と共に引用されているのは、焼き肉屋で生の状態で肉を食べている一般人の動画。それには《高須クリニックが焼き肉屋で生肉を食べるとツイッターでバズると聞いたんだが》（原文ママ）との一文が添えられている。高須氏がわざわざ一般人の投稿に反応した形だが、その理由について週刊誌芸能記者はこう語る。

「高須氏が最近、時折アップする“焼き肉動画”に一般人が反応し、それを高須氏がいさめたという形ですね。高須氏はこれまでに複数回、わずかにあぶっただけの焼き肉を“爆食”する動画を投稿していますが、それが安全にできるのは、本人も言っているのですが、高級な牛肉だからできること。問題の動画を見る限りですが、生で食されている肉は一般的な牛肉と思われるシロモノ。高須氏の言う通り、安全性は怪しいものと言えるかもしれません」

高須氏はこの後の投稿では《真似するなら血統書付き牛を名シェフにトリミングしてもらいなさい》とも記しており、一般人の無謀な動画投稿に警鐘を鳴らしている。当該の動画には《高級店で食べないと…》といった高須氏と同様の意見を寄せるリプライに始まり、《何かあったらお店にも 迷惑がかかるからやめましょう》といった、撮影現場たる店に迷惑がかかる可能性があるとする苦言も集まっている。

ほぼ全てのリプライが当該の動画を批判するものであるにもかかわらず、投稿はいまだ削除されず、投稿者の言葉通り、《バズっている状態》だが、炎上しても削除しない理由を全国紙記者は、こう推測する。

「飲食店での不衛生行為という点では、いわゆる“バカッター”と同じですが、『災いが起こる可能性』を負っているのが、今のところ投降者本人のみであるがゆえに、見る者が『削除』を強要できないため、動画が削除されないという状況が続いていますね。恐らく、投稿者はあえて危険なことをして自らの“肝っ玉の大きさ”を見せつけることも想定しているでしょうから、自ら削除する可能性は今のところ低いでしょう」

下手な見えは張らない方が身のためだろう。

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