「暴言暴力は日常茶飯事」疲弊する看護師長が陥ったセルフネグレクト。これが限界を迎えた医療現場の現実だ
スッキリンお片付けチャンネル氏が自身のYouTubeチャンネルで「疲れ果てた看護師長」を公開した。動画では、過酷な医療現場の最前線で働く中で心身ともに疲弊し、自身の生活環境が崩壊してしまった看護師長の壮絶な現実と、その背景にある医療従事者の知られざる苦悩が生々しく語られている。
画面には、足の踏み場もないほど大量の空きペットボトルや弁当の容器、生活ゴミが堆積した壮絶な部屋の様子が映し出される。依頼主である看護師長は、ゴミに埋もれた自らの住環境を「本当にセルフネグレクトですよね」と客観的に吐露した。本来は患者がセルフケアできるように援助する立場でありながら、皮肉にも自分自身の生活の維持にまで手が回らなくなってしまったという。「もちろん恥ずかしいのもあるし、どうしても頼まなきゃいけないのかっていう葛藤とかもあった」と、片付け業者に依頼するまでの複雑な心境を明かしている。それでも最終的には、「もう自分じゃ無理なんだから、無理なことはお願いしよう」と決断を下し、第三者の助けを借りるに至った経緯を語った。
このような深刻なセルフネグレクト状態に陥った背景には、現代の医療現場が抱える過酷な実態が隠されている。動画内では、看護師長が日常的に受けているという患者からの暴力行為や暴言について言及された。本来はそうした振る舞いをしない人であっても、「やっぱり病気になると、命に関わる状況になるとどうしても当たるところがない」と、患者自身が抱える不安や苛立ちの矛先が、最も身近にいる看護師に向かってしまうという医療現場の構造的な問題を示した。
さらに、精神的に病んでいる患者の対応など、現場には法律やマニュアルだけでは解決できない複雑な状況が多々あると指摘。「もちろんそれだけではないので、そういったところがやっぱり結構メンタル的に来ますよね」と、終わりの見えない重圧によって心が削られていく現実を絞り出すように語り、自らの心身を犠牲にして働く医療従事者の悲痛な叫びを残して動画は締めくくられた。
画面には、足の踏み場もないほど大量の空きペットボトルや弁当の容器、生活ゴミが堆積した壮絶な部屋の様子が映し出される。依頼主である看護師長は、ゴミに埋もれた自らの住環境を「本当にセルフネグレクトですよね」と客観的に吐露した。本来は患者がセルフケアできるように援助する立場でありながら、皮肉にも自分自身の生活の維持にまで手が回らなくなってしまったという。「もちろん恥ずかしいのもあるし、どうしても頼まなきゃいけないのかっていう葛藤とかもあった」と、片付け業者に依頼するまでの複雑な心境を明かしている。それでも最終的には、「もう自分じゃ無理なんだから、無理なことはお願いしよう」と決断を下し、第三者の助けを借りるに至った経緯を語った。
このような深刻なセルフネグレクト状態に陥った背景には、現代の医療現場が抱える過酷な実態が隠されている。動画内では、看護師長が日常的に受けているという患者からの暴力行為や暴言について言及された。本来はそうした振る舞いをしない人であっても、「やっぱり病気になると、命に関わる状況になるとどうしても当たるところがない」と、患者自身が抱える不安や苛立ちの矛先が、最も身近にいる看護師に向かってしまうという医療現場の構造的な問題を示した。
さらに、精神的に病んでいる患者の対応など、現場には法律やマニュアルだけでは解決できない複雑な状況が多々あると指摘。「もちろんそれだけではないので、そういったところがやっぱり結構メンタル的に来ますよね」と、終わりの見えない重圧によって心が削られていく現実を絞り出すように語り、自らの心身を犠牲にして働く医療従事者の悲痛な叫びを残して動画は締めくくられた。
YouTubeの動画内容
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