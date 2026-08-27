美容室で「ややこしい頭ですね！絶壁やし！」と暴言を吐かれた女性　「本部にTELしてやろうか…」と激怒

美容室で言われた失礼な言葉は、何年経っても忘れられないことがある。投稿を寄せた兵庫県の60代女性は、10年以上前にあるチェーン店の美容院で体験した出来事を振り返る。

ずっとショートヘアだという女性だが、「襟足部分が上に向いており、初めての若い美容師で、希望の長さとその旨伝えました」と、事前に自分の髪のクセを明確に伝えてからカットしてもらった。

その接客態度だと「いつか大きなトラブル起こすだろうと」

しかし、その美容師から返ってきたのは耳を疑う言葉だった。

「後ろ側髪を梳かしながら… ややこしい頭ですね！絶壁やし！」

客の髪質や頭の形をストレートに貶す言葉だ。客からすれば、癖が強いから何とかしてほしい、という思いなのに、この言い方はひどいだろう。

「呆気に取られ、本部にTELしてやろうか…と思いましたが、お客さま商売、いつか大きなトラブル起こすだろうと」

直接のクレームを入れることはせず、「嫌なことは忘れるに限ります！」と割り切って締めくくった。

客の頭を面と向かって「ややこしい」「絶壁」と言い放つような接客態度だと、いずれクレームが入って自滅したのではないだろうか。

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