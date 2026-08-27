◇セ・リーグ 中日4―0阪神（2026年8月26日 バンテリンD）

阪神・伊藤将との“同門対決”を制し、憧れの存在に肩を並べた。中日先発・涌井が6回5安打無失点で4勝目を挙げ、横浜（神奈川）の先輩・松坂大輔氏（本紙評論家）に並ぶ通算170勝に到達した。

「プロに入った時に一緒のチームで2年間やりましたが、とても追いつける人ではないと。帰ってから、かみしめようと思いましたが、勝ち星で並べたことは素直にうれしい。あとで“並びました”とLINEします」

再三の危機をしのいだ。初回2死二塁は佐藤輝をフォークで中飛に仕留め、4回1死一、二塁では前川をシンカーで一ゴロ併殺打に仕留めた。5回1死一塁では、送りバントを試みた伊藤将を高め直球で捕ゴロ併殺打に料理。高校の10学年後輩に貫禄を示した。

天国の恩師にささぐ快投だった。横浜元監督で、春夏通算5度の全国制覇を成し遂げた名将・渡辺元智さんが17日に亡くなった。

「プロ野球に入るための土台をつくってくれた人。（訃報を）聞いた時は“本当なのかな”って。報道が出ても信じられなかった」

技術指導だけに偏らず、人間教育にも注力し、数多くのプロ野球選手を育て上げた恩師と過ごした日々。それこそが涌井の土台だ。

「監督さんに教わったことは個々が胸に秘めてやっている。横浜高校の（現役）OBで自分が年齢が一番上。横浜高校の野球は凄いとまだまだ見せたい。亡くなって初登板で勝てて、少しでも供養になるかなと思います」

今月2度目の5連勝を飾ったチームは、8月に限れば首位。25日に自力CS進出の可能性を復活させ、3位・DeNAに1・5差と迫った。大逆転CSへ、昇竜が混セの主役となる。 （湯澤 涼）