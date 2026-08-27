喜入友浩アナウンサー

「東京・中野にある中野ブロードウェイです。きのう（25日）、総額2億円相当の高級腕時計が盗まれた事件で、逃走した男が電動キックボードを、犯行のおよそ10分前に借りていたことが新たにわかりました」

25日正午前、営業中の時計店で起きた高級腕時計の窃盗事件。グレーや黒色の服、黒いマスクを付けた2人組の男がショーケースをハンマーで叩き割り、腕時計4本、あわせて2億円相当を盗んで逃げました。

犯行時間はわずか10秒ほどだったといいますが、防犯カメラの映像を見た施設の関係者は…

ブロードウェイ管理組合 事務局代表

「前に黒いリュックサックをお腹で抱えている、そういう人がウロウロしはじめているのが犯行より10分前くらいから（いた）。下調べをきっとしていたんでしょう」

綿密に計算された犯行だったのでしょうか？男らの事件前後の行動が徐々に明らかになってきました。

喜入友浩アナウンサー

「こちらの時計店で時計を盗んだ男2人は、走ってすぐ近くの出口から外に出ました。そして大通りに向かったということです」

逃走する2人を目撃したという人は…

目撃者

「黒い（服の）人が走ってるなと。（Q.こっちに走ってきた）ぱーって、そこらへんに。ブロードウェイって時計の聖地だし、早めに捕まえたほうがいいと思う」

「（1人は）そこの通りで電動キックボードに乗って右側に逃げていったのを見ました。歩道の方に（電動キックボードを）停めてた」

その後の捜査関係者への取材で、2人組のうちの1人が、犯行のおよそ10分前に、現場近くで逃走に使ったとみられる電動キックボードを借りていたことがわかりました。

喜入友浩アナウンサー

「男2人のうち1人は停めてあった電動キックボードで北側の方面に逃げ、もう1人の男は南側に徒歩で逃げたということです」

二手に分かれて逃げた男2人でしたが、現場から西に350メートルほど離れた場所で再び合流していたということです。

喜入友浩アナウンサー

「このあたりで2人は合流し、電動キックボードを乗り捨てたとみられています。さらに近くには、黒の上着や帽子も見つかっていて、2人が服を脱ぎ捨て、着替えた可能性があるということです」

25日、この場所を通った人は…

電動キックボードと衣類を目撃

「この辺だったと思う。（電動キック）ボード1つが投げてあった。（Q.倒れていた）倒れていた。こう来たら、紺色の洋服が（落ちていた）。脱いだ洋服。（Q.投げ捨てたように）そう、投げ捨てたように。『変なことやる人がいるんだな』と」

その後、2人は中野駅の方へ向かったとみられ、犯行から35時間経った今も逃走を続けています。

盗まれたのは、スイスの高級腕時計、パテックフィリップ1本と、リシャール・ミル3本のあわせて2億円相当。

売却されるおそれはあるのか、時計専門店に聞くと…

ジャックロードアンドベティー 広報担当者

「腕時計自体には個体番号がある。盗品かどうかは各店舗、買い取る際に厳しくチェックする。換金は難しいと思う」

捜査関係者は「国内で売却しても足がつきやすいため、犯行グループが海外に持ち出すケースがある」と話します。

警視庁は窃盗事件として、逃げた男2人と盗まれた腕時計の行方を捜査しています。