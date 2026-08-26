老犬とお母さんの心温まるワンシーンが反響を呼んでいます。
話題となっている投稿は記事執筆時点で2万6000回再生を突破し、「幸せが溢れてる」「ほのぼのします」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：夜、17歳の老犬が不安そうに鳴くので『お母さんが抱っこした』結果→表情が変わり…愛おしくてたまらない『寝かしつけ』】

17歳の老犬、あいちゃん

YouTubeチャンネル「しばわんこ生活」では、柴犬の『あい』ちゃんの日常を紹介しています。あいちゃんは、17歳のおばあちゃん犬。大好きなお母さんのにおいがする座布団で、お昼寝するのが日課です。

そんなあいちゃんのそばには、同じ敷地内で暮らすサモエドのアイスちゃんや、おじいちゃんの姿も。

のんびり眠っていたかと思えば、赤ちゃんが遊びに来ることもあります。すると今度は、みんなで赤ちゃんのお世話。にぎやかな家族の輪の中で、あいちゃんも穏やかに過ごしているそうです。

17歳になっても、たくさんの人や犬に囲まれ、愛情をたっぷり受けながら毎日を楽しんでいます。

食欲はまだまだ旺盛♪

そんなあいちゃんですが、実は食欲もまだまだ旺盛。キッチンでは、アイスちゃんと並んでお芋を待ちます。おすそ分けをもらうと、大喜びでパクパク。

おいしく食べ終えると、今度はおじいちゃんと一緒に赤ちゃんのそばへ。自分から赤ちゃんの方へ寄り添いながら、みんなで過ごす時間を楽しんでいたそうです。

お昼寝も大好き。食べることも大好き。家族と遊ぶことも大好き。17歳とは思えないほど、毎日をしっかり満喫しているあいちゃん。その姿からは、長い犬生を支えてきた家族との深い絆も感じられます。

お母さんが抱っこしたら…

一方で、夜になると不安そうに鳴くことが増えたあいちゃん。そんなときは、お母さんが優しく抱っこしてあげます。

すると、さっきまでの不安が嘘のように表情が穏やかに。安心したように身を預け、リラックスした姿を見せるそうです。あいちゃんにとって、お母さんのぬくもりは何より心強いものなのかもしれません。

昼は家族とにぎやかに過ごし、夜は大好きなお母さんに抱っこされて眠る…そんな毎日を送るあいちゃん。歳を重ねても、みんなに愛される家族アイドルであることは変わらないのでした。

この投稿には、「人間も犬も母親大好きだね」「寄り添うって大切なんですね」「穏やかに暮らせますように」など、多くのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「しばわんこ生活」には、他にもあいちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「しばわんこ生活」さま
執筆：小泉　あめ
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。