老犬とお母さんの心温まるワンシーンが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で2万6000回再生を突破し、「幸せが溢れてる」「ほのぼのします」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：夜、17歳の老犬が不安そうに鳴くので『お母さんが抱っこした』結果→表情が変わり…愛おしくてたまらない『寝かしつけ』】

17歳の老犬、あいちゃん

YouTubeチャンネル「しばわんこ生活」では、柴犬の『あい』ちゃんの日常を紹介しています。あいちゃんは、17歳のおばあちゃん犬。大好きなお母さんのにおいがする座布団で、お昼寝するのが日課です。

そんなあいちゃんのそばには、同じ敷地内で暮らすサモエドのアイスちゃんや、おじいちゃんの姿も。

のんびり眠っていたかと思えば、赤ちゃんが遊びに来ることもあります。すると今度は、みんなで赤ちゃんのお世話。にぎやかな家族の輪の中で、あいちゃんも穏やかに過ごしているそうです。

17歳になっても、たくさんの人や犬に囲まれ、愛情をたっぷり受けながら毎日を楽しんでいます。

食欲はまだまだ旺盛♪

そんなあいちゃんですが、実は食欲もまだまだ旺盛。キッチンでは、アイスちゃんと並んでお芋を待ちます。おすそ分けをもらうと、大喜びでパクパク。

おいしく食べ終えると、今度はおじいちゃんと一緒に赤ちゃんのそばへ。自分から赤ちゃんの方へ寄り添いながら、みんなで過ごす時間を楽しんでいたそうです。

お昼寝も大好き。食べることも大好き。家族と遊ぶことも大好き。17歳とは思えないほど、毎日をしっかり満喫しているあいちゃん。その姿からは、長い犬生を支えてきた家族との深い絆も感じられます。

お母さんが抱っこしたら…

一方で、夜になると不安そうに鳴くことが増えたあいちゃん。そんなときは、お母さんが優しく抱っこしてあげます。

すると、さっきまでの不安が嘘のように表情が穏やかに。安心したように身を預け、リラックスした姿を見せるそうです。あいちゃんにとって、お母さんのぬくもりは何より心強いものなのかもしれません。

昼は家族とにぎやかに過ごし、夜は大好きなお母さんに抱っこされて眠る…そんな毎日を送るあいちゃん。歳を重ねても、みんなに愛される家族のアイドルであることは変わらないのでした。

この投稿には、「人間も犬も母親大好きだね」「寄り添うって大切なんですね」「穏やかに暮らせますように」など、多くのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「しばわんこ生活」には、他にもあいちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「しばわんこ生活」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。