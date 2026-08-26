どうしても飼い主さんの視界に入りたい甘えん坊な猫さん。飼い主さんの気を引こうとする愛らしい行動が、注目を集めています。

猫さんのかまってちゃんな姿は30万回を超えて再生され、「こんな当たり屋ならいくらでも来てほしい」「私の猫も毎日これですwww」「可愛すぎて私が倒れそう」「こんなのずっと抱っこして生活しちゃうわ、、」といったコメントが寄せられています。

【動画：飼い主が家の中を歩いていると…『どうしても構ってほしい猫』がとった行動】

かまって欲しいきなこくん

TikTokアカウント『きなこここ』に投稿されたのは、4歳の茶白猫「きなこ」くんの姿。甘えん坊でかまってちゃんだというきなこくん。遊ぶことより、飼い主さんにナデナデされるほうが好きなのだそう。

ある日、飼い主さんが家の中を歩いていると、後ろからきなこくんがやってきたといいます。きなこくんは、飼い主さんに相手をして欲しいようで…。

可愛すぎるアピール

きなこくんが、歩いている飼い主さんを追い越していったといいます。そして、通せんぼするかのように、飼い主さんの前でゴロンと寝転がったのだそう。まるで、「どこに行くの？僕と遊んで」と訴えているかのよう。きなこくんは毎日、朝と夜にこの行動をするそうで、「本当に毎日可愛い」と飼い主さんはメロメロになっているのだそう。

飼い主さんがスルーして行こうとすると、きなこくんが飼い主さんの足を掴んだといいます。「行かにゃいで！」とどうしても飼い主さんに相手をして欲しい様子のきなこくん。甘えん坊の本領発揮です。

いつも視界に入ってくる甘えん坊

飼い主さんがそのままスルーして通り過ぎると、寝転がっていたはずのきなこくんが起き上がったといいます。そのまま、猛ダッシュで飼い主さんの前を走っていったというきなこくん。飼い主さんによると、「きなこはかまって欲しくて、視界に絶対入ってくる」のだとか。お母さんにいつも見ていて欲しい子どものようなアピールが、可愛すぎます。

「この甘えん坊に、いつも癒やされています」と飼い主さん。いつも飼い主さんに見ていてもらいたい甘えん坊なきなこくんのことが、可愛くて仕方ない飼い主さんなのでした。

投稿には、「この可愛すぎるという気持ちをどこにぶつければいいんですか？」「いやーんかわうぃーい」「かわいい乱用罪で逮捕ですわ」「どうしても行くと言うならオイラの屍を超えてゆけ！！って感じww」といった声が寄せられています。

TikTokアカウント『きなこここ』には、茶白猫きなこくんの甘えん坊でキュートな日常の姿が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント『きなこここ』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。