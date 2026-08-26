東京の「中野ブロードウェイ」で高級腕時計4本、あわせて2億円相当が盗まれた事件です。実行役の男が犯行のおよそ10分前に電動キックボードを借りていたことがわかりました。

きのう、白昼の「中野ブロードウェイ」で起きた高級腕時計の窃盗事件。施設の関係者は犯行前に“ある異変があった”と話します。

ブロードウェイ管理組合 事務局代表

「前に黒いリュックサックおなかでかかえている、そういう人がうろうろしはじめているのが犯行より10分前から（いた）。下調べをきっとしていたんでしょう」

黒や灰色の服を着て、黒のマスクをつけた2人組の男。この男2人がハンマーで時計店のショーケースを割り、腕時計4本、あわせて2億円相当を盗んで逃げました。犯行時間はわずか10秒ほどだったといいます。

目撃者

「（1人は）電動キックボードに乗って、右側に逃げていったのを見ました」

男2人は二手に分かれて逃げましたが、このうち1人は電動キックボードに乗って逃走したといいます。

その後の捜査関係者への取材で、実行役の男が犯行のおよそ10分前に、現場近くで逃走に使ったとみられる電動キックボードを借りていたことがわかりました。

記者

「現場からおよそ350メートルほど離れた場所です。男らはこの付近で合流し、電動キックボードを乗り捨てたとみられています」

捜査関係者によりますと、2人は別々に逃げたあと、現場からおよそ350メートル離れた遊歩道で再び合流。この付近では、黒の上着や帽子が見つかっていて、2人が服を脱ぎ捨て、着替えた可能性があります。

その後は、JR中野駅の方向へ向かったとみられています。

2人が盗んだ2億円相当の腕時計。売却されるおそれがあるのか、時計専門店に聞いてみると…

ジャックロードアンドベティー 広報担当者

「時計自体には個体番号がある。盗品かどうか、各店舗買い取る際に厳しくチェックする。換金は難しい」

捜査関係者によりますと、国内で売却すると足がつきやすいため、犯行グループが海外に持ち出すケースがあるといいます。

警視庁は、窃盗事件として逃げた男2人と盗まれた腕時計の行方を捜査しています。