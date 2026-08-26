「かきかきサービスがめちゃくちゃ気持ちいいし、可愛いしたまりません」ーー。そんなコメントとともに公開された愛猫の動画が話題です。映っているのは、「しらたま」くん（4歳・男の子）。仰向けになって飼い主さんをじっと見つめながら、その手に両前足を添え、左右交互にふみふみしています。



【動画】お返しにふみふみ…猫の優しい仕草にきゅん

視線は飼い主さんからそらさず、うっとりとした表情を浮かべながら、右、左とリズミカルにふみふみ。英語ではパンをこねる動作に似ていることから「ニーディング」とも呼ばれるこの行動は、子猫のころにお母さんのおっぱいを飲んでいたときの名残で、大人になっても安心感やリラックスを感じているときに見られるといわれています。



何ともかわいらしい癒やしの光景に、9.4万件を超えるいいねが寄せられました。リプライには、



「うらやましすぎる！」

「爪の出し具合が絶妙！ プロの業！」

「グーパー、グーパー至福の時ですね」

「ふわ手にカメラ目線ったまりませんね」

「お金ならいくらでも払うから私もしてほしい」

「出張料と施術料は何チュールでしょうか？？？」



など、ほっこりする声が相次いでいます。



絶妙な力加減にうっとり…実は「お返し」サービスだった！

飼い主の「わがやのねこ」さん（@neko_wagaya）によると、このかわいらしい「かきかきサービス」は子猫のころからしてくれているのだそう。「最近はベッドでへそ天しながら『モフれ』とこちらの様子をうかがってくるので、要求通りにモフモフすると、その『お返し』としてカキカキしてくれます」と、相思相愛のやりとりを教えてくれました。



この動画で見せるしらたまくんの行動について、飼い主さんは「おそらく、ふみふみと同じ意味があるのかなとも思いますが、お腹をモフモフしたお返しだと思ってます。絶妙な力加減がとにかく心地よくて、至福の癒やしタイムですね」とうれしそうに語ります。



普段から愛猫へのあたたかな情愛が伝わってくる飼い主さん。日頃接するうえで意識していることについて伺うと、「何も特別なことはしていません。日常のちょっとした変化を見逃さないようにしっかり観察することは気をつけてます。最近はいろいろと考えた末、自動トイレから卒業しました」と、愛猫の体調や快適さに寄り添う姿勢を明かしてくれました。



お互いへの「好き」という気持ちが、心地よいマッサージとなって伝わり合うひととき。そんな何気ない触れ合いも、日々をともに過ごす家族だからこそ生まれる、やさしい愛情表現なのかもしれません。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）