【5秒で完全犯罪を生成する方法】WEST.重岡大毅、渾身のタイピングシーン公開 未経験から日常でも習慣化
7人組グループ・WEST.の重岡大毅が主演する映画『5秒で完全犯罪を生成する方法』（9月11日公開）において、渾身のタイピングシーンを捉えたメイキング映像が初公開された。
【動画】重岡大毅、渾身のタイピングシーンが公開
今作は、フリーライターの初海航（重岡）と意図せず殺人を犯した妹・幸来（原菜乃華）の兄妹の物語。妹を守るため“生成AI”を駆使して事件を隠蔽しようと思いつくが、この選択が2人をさらなる窮地へと追い込む。便利なツールが思わぬ事件を引き起こしていく、完全犯罪サスペンスとなっている。
フリーライターの初海航を演じる重岡。仕事柄、パソコンを使うことの多い航を演じるにあたり、撮影で思わぬ苦戦を強いられたのが、パソコンの「タイピング」シーンだった。それまで、タイピングをほとんど経験したことがなかったという重岡。劇中ではパソコンを使って文章を打ち込む場面も多く、役柄になりきるためにも避けては通れないタイピングに挑戦することになった。
この度、新たに解禁されたのは、パソコンのタイピングシーンに挑む重岡の姿を捉えたメイキング映像。撮影前には、指をほぐすようなしぐさを見せ、入念に準備。いざ、挑んだタイピングシーンでは真剣な表情で素早く文字を打ち込んでいく。「カット！」の声が掛かると、緊張から解き放たれたように安堵の表情を浮かべる重岡だが「タイピングの音が多すぎるって声が聞こえた…」と不安を覗かせる。
タイピングの早さを誇る近藤監督に自身のタイピングの動作について確認すると、「指3本ぐらいで打っているのがちょっと気になりましたけど、我流で覚えたっていう方も多いので問題ないと思います」と励まされ、スタッフからOKから出ると、重岡はノールックでタイピングを披露し、笑顔いっぱいに喜びをあふれされた。
今作の撮影をきっかけに、タイピングそのものに興味を持ったという重岡。撮影を終えた現在では、すっかりタイピングにハマっているといい、ピアノを習っていた経験が、タイピングの上達にも一役買っているのかもしれないと振り返る。「タイピング未経験」から始まり、今では日常の習慣になるほど。その変化からも、役柄と真摯に向き合い、撮影に挑んだ姿勢がうかがえる。劇中で航としてパソコンに向かう姿にも、注目だ。
【動画】重岡大毅、渾身のタイピングシーンが公開
今作は、フリーライターの初海航（重岡）と意図せず殺人を犯した妹・幸来（原菜乃華）の兄妹の物語。妹を守るため“生成AI”を駆使して事件を隠蔽しようと思いつくが、この選択が2人をさらなる窮地へと追い込む。便利なツールが思わぬ事件を引き起こしていく、完全犯罪サスペンスとなっている。
この度、新たに解禁されたのは、パソコンのタイピングシーンに挑む重岡の姿を捉えたメイキング映像。撮影前には、指をほぐすようなしぐさを見せ、入念に準備。いざ、挑んだタイピングシーンでは真剣な表情で素早く文字を打ち込んでいく。「カット！」の声が掛かると、緊張から解き放たれたように安堵の表情を浮かべる重岡だが「タイピングの音が多すぎるって声が聞こえた…」と不安を覗かせる。
タイピングの早さを誇る近藤監督に自身のタイピングの動作について確認すると、「指3本ぐらいで打っているのがちょっと気になりましたけど、我流で覚えたっていう方も多いので問題ないと思います」と励まされ、スタッフからOKから出ると、重岡はノールックでタイピングを披露し、笑顔いっぱいに喜びをあふれされた。
今作の撮影をきっかけに、タイピングそのものに興味を持ったという重岡。撮影を終えた現在では、すっかりタイピングにハマっているといい、ピアノを習っていた経験が、タイピングの上達にも一役買っているのかもしれないと振り返る。「タイピング未経験」から始まり、今では日常の習慣になるほど。その変化からも、役柄と真摯に向き合い、撮影に挑んだ姿勢がうかがえる。劇中で航としてパソコンに向かう姿にも、注目だ。