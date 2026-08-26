相模原市で高校2年の男子生徒が倒れているのが見つかり、その後、死亡した事件で、男子生徒と一緒にいた少年が「追いかけてきた車に乗っていた複数の男に暴行を受けた」と話していることがわかりました。

【写真を見る】「追いかけてきた乗用車に乗っていた複数の男に暴行を受けた」一緒にいた少年が証言 相模原市で高2男子生徒（17）が死亡

この事件は今月22日、相模原市の農道で高校2年の清水刹那さん（17）が倒れているのが見つかり、その後、死亡したものです。

これまでに、清水さんの知人が「清水さんが友人3人とバイク2台に分かれ、走っていたところ、乗用車に追いかけられた」と話していることがわかっています。

警察は、きょう午前から司法解剖を行い、詳しい死因を調べていますが、その後の捜査関係者への取材で、清水さんと一緒にいた少年が「追いかけてきた乗用車に乗っていた複数の男に暴行を受けた」と話していることがわかりました。

また、被害を逃れたもう1台のバイクに乗っていた別の友人2人は、清水さんと一緒にいた少年に「どこにいるの？」と連絡し、現場に駆けつけたということです。

現場近くの防犯カメラには清水さんらが乗っていたとみられるバイクとその後ろを走る乗用車が写っていて、警察は傷害致死の疑いも視野に捜査しています。