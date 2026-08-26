◇ナ・リーグ ドジャース−ブレーブス（2026年8月25日 アトランタ）

ドジャースの大谷翔平投手（32）が25日（日本時間26日）、敵地でのブレーブス戦に「1番・DH」で先発出場。7回の第4打席も一ゴロに倒れ、凡退が続いた。

3−3の7回、先頭で第4打席を迎えると、2ボール1ストライクからの4球目、内角低めの際どい球を球審がストライク判定。大谷はすかさずポンポンと頭を叩いてABSチャレンジを要求したが、判定は変わらずストライクのまま。これでドジャースは2度あったABSチャレンジの権利を使い果たしてしまった。

その後、外角スライダーを引っかけ、一ゴロ。ベースカバーに入った2番手左腕・リーとの競争となり、激走で一塁ベースを駆け抜けたがアウト。これで21日（同22日）のパイレーツ戦から16打席連続快音なしとなった。

ベンチに戻る際は足を引きずる場面も見られた。ネットでは「また痛めた？」「足大丈夫か？」「何処か具合悪くなってない？」「ヤバい…」「なんかベンチへの帰り方変じゃなかった？」「膝の影響か？」など心配の声があがった。

この日の試合前、ロバーツ監督が大谷の投手復帰について「月曜日が休養日だよね？だから可能性はある」と30日(同31日)のデトロイトでのタイガース戦での実戦登板の可能性を示唆。「ただ、繰り返しになるけど、それも今週、翔平がいい状態で過ごせることが前提になる。それから、みんなで話し合って、全員が“登板させるのがいい”という結論に一致することが条件になる」と説明した。

もし、炎症を抱えていた左膝の痛みが再発となれば、投手復帰にも影響を及ぼす可能性もありそうだ。