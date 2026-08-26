インスタグラムを更新

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートの団体戦と個人戦女子で2冠を達成した21歳のアリサ・リウ（米国）が25日（日本時間26日）、自身のインスタグラムを更新。今季の競技大会には出場しないと発表し、ファンを騒然とさせている。

リウは「みんなが新プログラムを発表している中、私は今シーズン競技に出場しないことをお知らせします。芸術性とスケートをさらに進化させるため、私は常に新しい方法で挑戦したいと思っています。自分自身の成長がスポーツに反映されることが私にとって大切です」と記した。

リウは16歳で一度現役を引退した後、2024年に復帰。今年2月に行われたミラノ・コルティナ五輪で2冠を達成し、個性的なヘアスタイルや明るい人柄でファンの心を鷲掴みにした。「心配しないでください、また戻ってきます」と引退は否定。ネット上の日本ファンからは複雑な心境が漏れている。

「アリサまで…今季マジではちゃめちゃに変わるな」「また見られると思っていただけに残念」「金メダルのあとに休む強さも好きだよ」「アリサも今季休養なのね、何となくそうかなって感じてたよ」「また来シーズン見られますように」などの声が上がった。



（THE ANSWER編集部）