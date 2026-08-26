2階で寝ているパパさんが起きてくるまで、ワンコは階段の下で待っていて…？健気で愛おしい姿と、パパさんが起きてきた時の反応が話題になり、投稿は記事執筆時点で2万8000回再生を突破。「まさしく忠犬」「甘えん坊さん」「たまらん」といった声が寄せられています。

【動画：朝、なかなか起きてこないパパ→階段の下で1時間『犬が待ち続けて』…忠犬すぎる『尊い光景』】

パパが起きてくるのを待つワンコ

YouTubeチャンネル「ShibaInu Yuki-chan柴犬ゆきちゃん」に投稿されたのは、柴犬の「ゆき」ちゃんの尊い行動です。ゆきちゃんはパパさんのことが大好きで、毎朝階段の下で起きてくるのを待っているそう。

この日も2階にいるパパさんの気配を感じると、「そろそろ来るかな？」と階段の下へ移動。そしてその場に姿勢よくお座りし、期待に満ちたお目目で階段の上を見つめながら待機し始めたとか。

健気な姿が愛おしい

しかしパパさんは二度寝を楽しんでいるのか、なかなか起きてきません。途中でゆきちゃんは「どうなってるの！？遅いよ～」というように階段に手をついて立ち上がったのですが、すぐに座り直したそう。そしてその後も階段の下から離れずに、ずっとパパさんを待ち続けていたとか。

パパさんが恋しくて「く～ん」と切ない声で鳴いたり、言葉を覚えたての赤ちゃんのようなたどたどしい発音で「パッパァ～」と必死に呼んだりする場面も。あまりにも健気で愛おしい姿に、キュンとせずにはいられません！

パパの登場に大喜び！

ゆきちゃんが階段の下で待機し始めてから1時間後、ついにパパさんが２階から下りてきました。ゆきちゃんはパパさんの姿を見た瞬間にしっぽをブンブン振り、「ずっと待ってたんだからね！」と足に飛びついてホリホリ。起きてきただけでこんな風に大喜びしてもらえるなんて、パパさんが羨ましいですね！

そして「おはよう」の挨拶が一段落したら、ゆきちゃんはさっそく甘えん坊モードに。パパさんのお膝を枕にしてソファに寝転がり、頭を撫でてもらいながらウトウトし始めたそう。

その幸せそうな寝顔は「やっぱりパパのナデナデは最高～！ずっと待っていた甲斐があるワン」と言わんばかり。愛に溢れた光景は、たくさんの人に癒しを届けてくれることとなりました。

この投稿には「可愛すぎます」「健気すぎて泣けてくる」「パパって言ってる！」「お父さんが大好きなんですね」「癒しをありがとう」といったコメントが寄せられています。

ゆきちゃんの可愛い姿やご家族との尊い日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「ShibaInu Yuki-chan柴犬ゆきちゃん」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ShibaInu Yuki-chan柴犬ゆきちゃん」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。