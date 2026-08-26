「ついにきた」「嬉しすぎる」欧州からもたらされた“吉報”に日本のファン沸騰！「レベチ」「クオリティの高さには驚いた」
現地８月25日に開催されたカラバオカップの２回戦で、守田英正が所属するプレミアリーグのハルが、チャンピオンシップ（イングランド２部）のストークと対戦。１−１のまま突入したPK戦を５−４で制して３回戦進出を決めた。
この一戦で、今夏にスポルティングを退団してハルに加入した守田がベンチ入り。怪我の影響でプレシーズンの親善試合や22日のプレミアリーグ開幕節・マンチェスター・ユナイテッド戦には出場できていなかったなか、59分からピッチに立った。
31歳の日本人は持ち前のゲームメイク力を発揮して、チームに安定感をもたらしただけでなく、PK戦でも１人目のキッカーを務めて、しっかりと成功させた。
ついに新天地デビューを飾り、好パフォーマンスを披露した守田に対して、日本のファンからはSNS上で「レベチで上手い」「冷静すぎる」「最高のスタート」「これからの活躍が楽しみ」「うめーわ」「クオリティの高さには驚いた」「嬉しすぎる」「ついにきた」といった声があがっている。
プレミアリーグデビューにも期待が高まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】強心臓すぎる！ １人目のキッカー守田英正のPK
この一戦で、今夏にスポルティングを退団してハルに加入した守田がベンチ入り。怪我の影響でプレシーズンの親善試合や22日のプレミアリーグ開幕節・マンチェスター・ユナイテッド戦には出場できていなかったなか、59分からピッチに立った。
31歳の日本人は持ち前のゲームメイク力を発揮して、チームに安定感をもたらしただけでなく、PK戦でも１人目のキッカーを務めて、しっかりと成功させた。
ついに新天地デビューを飾り、好パフォーマンスを披露した守田に対して、日本のファンからはSNS上で「レベチで上手い」「冷静すぎる」「最高のスタート」「これからの活躍が楽しみ」「うめーわ」「クオリティの高さには驚いた」「嬉しすぎる」「ついにきた」といった声があがっている。
プレミアリーグデビューにも期待が高まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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