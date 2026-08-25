パナソニックが8月25日までに公式インスタグラムアカウントの情報を更新。エアコンの水漏れが生じたときの対処法について紹介しています。

【画像】もしかして故障！？ これが「エアコン」が水漏れした場合の“対処法”です！

同社は「水漏れの箇所や状態によって原因と対処方法が異なる」と説明し、次のように対処するようアドバイス。

■吹出口からボタボタ水が漏れている

ドレンホースからしっかり水が出ているか確認する。水が出ていない場合は「排水口の位置を変える」「ドレンホースを伸ばす」「ゴミを取り除く」といった取り組みを行うこと。

■吹出口に水滴がついている

ルーバーに冷気が当たらないよう、風向を都度調整する。「窓やドアを閉める」「設定温度を20度以上にする」などの取り組みも試してみること。

■背面や外装の継ぎ目から水漏れしている

点検、修理を依頼する。点検や修理を依頼すること。状態によっては本体が故障している可能性もあり、買い替えの検討も必要。

この投稿に対し、SNS上では「つい最近水がポタポタ漏れてきました」「以前使っていたエアコンが、吹き出し口からダラダラ〜っと急に水が出てきたので、ドレンホースをチェックしたのですが解決せず」などの声が上がっています。