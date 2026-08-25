福岡市の海の中道大橋で、3人の幼いきょうだいが犠牲になった飲酒運転の事故から、8月25日で20年です。

■太田陽アナウンサー

「20年前のきょう、まさにこの場所で事故が起きました。現場には花が手向けられています。」



2006年8月25日の夜、当時、福岡市の職員だった男が酒を飲んだ状態で車を運転し、猛スピードで家族5人が乗る車に追突しました。



車は海に転落し、4歳と3歳、そして1歳の幼いきょうだい3人が死亡しました。

事故から20年の8月25日、地元の東警察署の署員などおよそ50人が献花に訪れました。



■東警察署・岩見祐介 署長

「20年たって、事故を知らない世代がハンドルを握るようになっている。事故を忘れてはいけないという思いを署員全体に伝えたいです。」



福岡県警は、8月31日までの1週間を「飲酒運転撲滅週間」として、各地で取締りを強化しています。

福岡市で開かれた飲酒運転撲滅を目指す県民大会には、事故の遺族、大沼かおりさんの姿がありました。



静かに、そして涙ながらに、この世から飲酒運転をなくすためのメッセージを届けました。



■大沼かおりさん（49）

「あれから私たちは、家族だったのに遺族と言われるようになり、子どものベストショットを遺影と言われるようになりました。事故から20年、私は神様に問い続けた。生きることがこんなにも苦しいのに、生かされている意味は何ですか。その問いを抱えたまま生きてきた。そして今、ようやく私なりの答えにたどり着いた。紘彬（ひろあき）、倫彬（ともあき）、紗彬（さあや）が、この地上に確かに生まれ、深い愛の中で生きたことを伝えるため。」



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年8月25日午後5時すぎ放送