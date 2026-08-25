FC東京は25日、公式サイトを更新。特定の選手に対するSNS上での誹謗（ひぼう）中傷や、特定の企業・団体名を含む侮辱的な替え歌など、複数の問題行為を確認しているとして、ファンやサポーターに注意を呼びかけた。

クラブは応援について、「特定の選手を対象としたSNS上での誹謗中傷や、特定の企業・団体名を含む侮辱的な替え歌など、クラブとして看過することのできない複数の事象を確認しております」と報告。「特定の個人や団体・企業を誹謗中傷、侮辱する行為は、対象となる方々を傷つけ、その名誉や信用を毀損するだけでなく、相手へのリスペクトを欠き、誰もが安心してスポーツを楽しめる環境を損なうことにもつながりかねません」と指摘した。

熱い応援や強い気持ちについては「スポーツの大切な魅力のひとつ」と理解を示しつつ、「だからこそ、その熱量を相手への敬意を欠く表現ではなく、クラブや選手を後押しする力にしていただきたい」と呼びかけた。

さらに「選手をはじめとする個人への誹謗中傷や暴言、特定の個人・団体・企業を侮辱する内容を含む応援や歌唱については、絶対にお止めいただきますよう強くお願いいたします」と要請し「スポーツ観戦や応援を安全に、そしてより多くの方に安心して楽しんでいただける環境をともにつくっていくため、みなさまのご理解とご協力をお願いいたします」と理解を求めた。