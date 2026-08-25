「トラックドライバー休憩してるんだよ」大黒PAでの爆音車への警察の注意に懲役太郎が賛同
懲役太郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「「トラックドライバーは休憩してるんだ」この言葉」を公開した。SNSで拡散された、大黒パーキングエリア（PA）で大音量の音楽を鳴らす車に対して警察官が強い口調で注意した動画をテーマに、PAの在り方や周囲への配慮について自身の見解を語った。
動画内で懲役太郎氏は、警察官が「聞きたくもないよこんな音楽誰も」「トラックドライバー休憩してるんだよ、考えろ」と注意したことに対し、「神奈川県警ナイス」「これくらい言ってもいい」と高く評価。大黒PAは車好きが集まる有名なスポットであると前置きしつつも、本来は長距離運転手などが「休憩したり休んだりするところで、イベント会場ではない」と、一部の利用者のモラル低下に苦言を呈した。
また、警察官の言葉遣いが悪いという一部の批判的な意見について、「警察官が『音を止めてください』と言っているのに無視して知らねえと続けるなら話が変わってくる」と指摘。さらに、今回の動画で最も重要なのは「トラックドライバーが休憩してるんだから考えろ」という一言だと強調し、「自分のことだけじゃないよ、人様もいるよ」と、公共の場において他者の休息を妨げる行為を非難した。
最後に懲役太郎氏は、本当に車が好きならばその文化を守る行動をとるべきだと主張。「規制が入ってからでは遅い」「疲れている人がいる、寝ている人がいる、その人たちのことも少し考えろ」と述べ、周囲への気遣いとマナーの重要性を視聴者に強く訴えかけた。
動画内で懲役太郎氏は、警察官が「聞きたくもないよこんな音楽誰も」「トラックドライバー休憩してるんだよ、考えろ」と注意したことに対し、「神奈川県警ナイス」「これくらい言ってもいい」と高く評価。大黒PAは車好きが集まる有名なスポットであると前置きしつつも、本来は長距離運転手などが「休憩したり休んだりするところで、イベント会場ではない」と、一部の利用者のモラル低下に苦言を呈した。
また、警察官の言葉遣いが悪いという一部の批判的な意見について、「警察官が『音を止めてください』と言っているのに無視して知らねえと続けるなら話が変わってくる」と指摘。さらに、今回の動画で最も重要なのは「トラックドライバーが休憩してるんだから考えろ」という一言だと強調し、「自分のことだけじゃないよ、人様もいるよ」と、公共の場において他者の休息を妨げる行為を非難した。
最後に懲役太郎氏は、本当に車が好きならばその文化を守る行動をとるべきだと主張。「規制が入ってからでは遅い」「疲れている人がいる、寝ている人がいる、その人たちのことも少し考えろ」と述べ、周囲への気遣いとマナーの重要性を視聴者に強く訴えかけた。
YouTubeの動画内容
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