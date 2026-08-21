またTJ（トミー・ジョン）手術である。

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オリックスは20日、高卒ドラ1新人の藤川敦也（18）がTJ手術を行ったと発表した。

藤川は延岡学園から昨年ドラフト1位で入団した右腕。今季は二軍戦や練習試合など、計8試合に登板し、16イニング無失点。しかし、6月中旬、右肘に違和感を訴え、チームを離脱していた。

それにしても、だ。オリックスは今季だけでエースの宮城を始め、山下、小木田、前の4人がTJ手術を行っており、藤川で5人目。昨季も宇田川や吉田ら4人が肘にメスを入れている。前と小木田は昨季もTJ手術を行っているので、ここ2年だけでのべ9人11件の多さだ。2019年以降だけでも、15人が肘にメスを入れているのだから、異常な多さだ。

ある球団OBが言う。

「昔に比べ、近年は高校生でも150キロを投げる投手が珍しくない。変化球の球種も増えた。それだけスポーツ科学やトレーニング方法が進化しているのは確かだが、肘への負担も比例している。とはいえ、それならば他球団もTJ手術だらけになるはず。オリックスにTJ手術が多いのは、成功例が多い分、選手も踏ん切りを付けやすい面もあるかもしれませんが、一方で球団の管理や体制とも無関係ではないのではないか。中川もその点を指摘していましたからね」

中川はオフの契約更改の席で、球団にトレーナーの増員を要望。会見では、

「シーズンは長いし、ケガ人も増えている。若手も治療できる時間がちょっと少ないので、トレーナーさんの数を増やしていただければ」

と話していた。

日本プロ野球トレーナー協会のホームページによれば、球団に所属するトレーナーはソフトバンクの27人が最多。オリックスと中日が10人で最少だ。

オリックスには他にも複数名のスタッフがいるとはいえ、プロ野球は無事是名馬の世界でもある。ケガ人を減らすための投資もまた、勝ち抜くために必要だ。

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今回手術した藤川については、日刊ゲンダイで毎秋好評「ドラフト家庭の事情」（2025年版）で特集している。小学生の頃に父を亡くして以降、母はどのように藤川を育てたのか。●関連記事 【もっと読む】藤川敦也 父とは死別、女手ひとつで育てた「看護師」の母 もぜひご一読を。