重岡大毅「東京で友達少ない」→田中みな実からの提案に戸惑い「どういうこと!?」 「会わせてあげようか？」紹介された”関西出身タレント”
7人組グループ・WEST.の重岡大毅（33）が21日、大阪・あべのハルカスの展望台で行われた主演を務める映画『5秒で完全犯罪を生成する方法』（9月11日公開）大ヒット祈願イベントに出席。映画で共演する田中みな実から紹介されそうになった関西ゆかりのタレントを明かした。
【写真】デビューの地で！爽やかな笑顔をみせる重岡大毅
会場のあべのハルカスは2014年にデビュー会見を行った場所。何度も訪れているあべのハルカスだが、「これまでで一番晴れてるかもしれない」とにっこり笑顔を見せた。
今作は、フリーライターの初海航（重岡）と意図せず殺人を犯した妹・幸来（原菜乃華）の兄妹の物語。妹を守るため“生成AI”を駆使して事件を隠蔽しようと思いつくが、この選択が2人をさらなる窮地へと追い込む。便利なツールが思わぬ事件を引き起こしていく、完全犯罪サスペンスとなっている。
同作で兄妹の前に突如現れ、完全犯罪を成立させるための鍵を握る人気俳優・七希を演じた田中みな実の印象について聞かれると、「原（菜乃華）さんもすごかったですけど、みな実さんすっごいですから！絶対に見てみてほしい」と絶賛しつつ、作品をアピール。
田中から目元がシワシワだと指摘され「アイクリーム」を勧められたという裏話を明かすと、さらに「僕が関西っていうのもあって、そんなに友達が多いっていうわけじゃないんですよ、東京の方でっていう話をしたら、『そうなんだ、こんな明るい関西弁の感じなのに、友達少ないんだ。じゃあ、私がアン ミカさんに会わせてあげようか？』って」と関西育ちのアン ミカを紹介されそうになった出来事を打ち明けた。
「じっと、目を見ながら、『アン ミカさんに会わせてあげようか？』って」と田中のマネでその様子を再現。「どういうこと!?どういうこと!?」と戸惑ったことを振り返り、撮影時について「めちゃくちゃ楽しかったです」と語っていた。
【写真】デビューの地で！爽やかな笑顔をみせる重岡大毅
会場のあべのハルカスは2014年にデビュー会見を行った場所。何度も訪れているあべのハルカスだが、「これまでで一番晴れてるかもしれない」とにっこり笑顔を見せた。
同作で兄妹の前に突如現れ、完全犯罪を成立させるための鍵を握る人気俳優・七希を演じた田中みな実の印象について聞かれると、「原（菜乃華）さんもすごかったですけど、みな実さんすっごいですから！絶対に見てみてほしい」と絶賛しつつ、作品をアピール。
田中から目元がシワシワだと指摘され「アイクリーム」を勧められたという裏話を明かすと、さらに「僕が関西っていうのもあって、そんなに友達が多いっていうわけじゃないんですよ、東京の方でっていう話をしたら、『そうなんだ、こんな明るい関西弁の感じなのに、友達少ないんだ。じゃあ、私がアン ミカさんに会わせてあげようか？』って」と関西育ちのアン ミカを紹介されそうになった出来事を打ち明けた。
「じっと、目を見ながら、『アン ミカさんに会わせてあげようか？』って」と田中のマネでその様子を再現。「どういうこと!?どういうこと!?」と戸惑ったことを振り返り、撮影時について「めちゃくちゃ楽しかったです」と語っていた。