井上尚弥が最強の対抗王者を一蹴！　圧勝の裏で何が起きていたのか…ロドリゲス戦の前に起きたトラブルと父が明かす試行錯誤

井上尚弥・拓真の兄弟を世界王者へと育てた父でありトレーナーの真吾氏が、26年間の歩みを振り返る。

『拳闘魂 井上尚弥・拓真の闘い』（井上真吾著）では、全日本選手権での痛恨の敗戦から得た教訓や、プロ転向時に尚弥が語った言葉など、忘れがたい試合の裏側を告白。「井上家」の知られざる原点と闘いの真実が語られる。

IBF世界バンタム級タイトルマッチ・12回戦(WBSS準決勝)

井上尚弥(WBAチャンピオン)対エマヌエル・ロドリゲス(プエルトリコ・IBFチャンピオン)/2019年5月18日 グラスゴー(The SSE Hydro)

2ラウンド1分19秒TKO勝利(IBF世界バンタム級・リングマガジン王座獲得、WBA防衛2)

主要4団体(WBA・WBC・IBF・WBO）の世界王者やトップランカーがトーナメント形式で対戦し、その階級の真の王者(スーパーチャンピオン)を決める大会として開催されたWBSS(ワールドボクシングスーパーシリーズ)。そのシーズン2のバンタム級トーナメント準決勝。対戦相手は他の3団体の対抗王者の中で最強と目されていた、当時無敗のエマヌエル・ロドリゲス。しかし決着は早かった。初回は強気に前に出たロドリゲスだが、2回開始早々、左フックの強烈なカウンターでダウン。なんとか立つも尚弥が猛攻、今度は左右のボディーブローで悶絶、最後も再び左のボディーを受けたところでレフリーに試合を止められた。トータル4分強のこの圧勝劇により、井上尚弥の名が世界に轟くことになる。

試合前、ロドリゲス陣営と真吾トレーナーが「もみ合い」寸前になったことも話題となった。

※本記事は井上真吾『拳闘魂 井上尚弥・拓真の闘い』より抜粋・編集したものです。

衝撃的な左

第2ラウンド、最初のダウンを奪ったのは左フックでした。ロドリゲスの左サイド、打ちにくい位置に低い姿勢で入って、ロドリゲスが右を出しあぐねて仕方なく左フックを出したところに、それよりも早く左フックを「ドン」。素晴らしいポジショニングだと褒めていただきましたが、あのパンチ自体はあのときにとくにねらっていたというわけではなかったので、その意味においてはたまたまです。尚がいいポジションで中に入ることができたので、そのときに一番出しやすいパンチがあれだった。躊躇なくいけたので、先に「ドン」と、パンチが当たった。

ただ、あの結末も自分では不思議でも何でもなかった。毎回対策を立てて練習を重ねた結果が今回はあのような形で出たというだけのことであって、一か八かで当たったわけではないですから。

自分は、なるべくしてああなったとしか思わない。

ロドリゲスが尚の距離を潰そうとして、第1ラウンドは前に出てきました。だから第1ラウンドは尚が下がらされていたと見た方もいたかもしれません。でもあれは下がらされたのではなく、どうしようかなと試行錯誤してたんです。変に慌てることはなかったし、ロープ際でもパンチは見えていたので練習通りにボディーワークで対応できていた。だから第1ラウンド、ロドリゲス有利とつけた解説者もいたようですが、自分はインターバルで戻ってきた尚に「どうだった？」と聞かれて「取ってるよ」と答えました。

だって第1ラウンドから相手の嫌がるパンチは尚のほうが当たってた。いっぽうダメージを与えるようなパンチは1つももらっていなかった。たしかに尚にも硬い面はありました。しかし相手に手こずって下がっていたわけではなかったので。

ロドリゲスが意外と前に出てきたと見た方もいました。でもロドリゲスは元々ああいうスタイルなんです。ですから、それも想定内でした。むしろ逆にロドリゲスは無理して前に出ているようで、力んでいるのかなと思いました。

インターバルのときに尚が「パンチは大丈夫だよ」と言ったんで、自分もほっとして、「OK、だったらそのままでいいから、リラックスしていこう」と言いました。第1ラウンドで相当ほどけたと思います。相手の解析も、だいたいは体で感じた。つまりすべては想定の範囲内で、それを超えてはいなかった。最初は相手を過大評価するんです。その上で相手のパンチを踏まえて「あ、これなら大丈夫だな、対応できるな」となった。

いっぽうロドリゲスには想定以上だったことでしょう。第1ラウンドから尚のパンチを嫌がっているような表情をしていましたから。

ボディーブローで2度めのダウンをしたときに、ロドリゲスはセコンドに向かって「もうダメ」と首を振っていました。それを向こうのセコンドが無理矢理に立たせましたが、もうすでに上も下も効いていた。だから、あそこでロドリゲスは終わってた。尚の猛攻撃を受けて、たちまちストップされました。

試合前のトラブル

公開練習のとき、相手のトレーナーに自分が押されて喧嘩になりそうになったという報道がありました。「練習を撮るなよ！」と、隅までグイグイ押されたと。でも、ほんとうのところはそんなおおげさなことじゃなく、ほんの「ちょん」だったんですけどね。で、2、3歩「ととと、とん」とよろけた、みたいな。

もしかしたら、陽動作戦だったのかもしれません。でも自分、言葉が通じないから、なんでそうなっているのかが、そもそもわからなくて。

で、通訳の人に聞いたら、写真撮影をしていることに文句を言ってるっていうから、「はあ？ これ公開ですよね」と。自分が悪かったんだったら謝らなくちゃならない。けど、これはそうじゃないですから。で、またにらみ合いになった。

だから試合が終わるまで、やはり感情的なわだかまりはありました。納得できなかったから、トレーナーが練習でリングに上がってからもずっと下からにらみつけてて、リングの上と下で5、6秒にらみ合いになった。そしたら向こうが目をそらせた。

公開練習が終わってリングから相手が降りてきてからも、自分はずっとにらみつけていた。それでまたにらみ合いになって。そのときに向こうが突っかかってきたら、もうもみ合いになるなと思って眼鏡を外して拓に渡したんです。だけど向こうが目をそらして離れていったから、それ以上は追っかけなかったんですけど。

でもそれ以上にならなくてよかったです。大一番が台無しになっちゃうじゃないですか。あれに対抗していたら自分も相手と同じレベルになっていただろうから、試合後に大橋会長と、「あのとき収まってよかったね」って話しました。

でもあれがあったから、会場のお客さんもこちらの味方になってくれたのかなと思います。入場のとき、ロドリゲスへのブーイングがすごかった。そういうのも、うちにとってはよかったなと。

試合後にリングを降りて控え室に戻る途中の通路で、たまたまロドリゲスサイドと1緒になりました。そのときも自分は無視して背中を向けてたんですけど、公開練習時に因縁のあったそのトレーナーが向こうのほうからやってきて、肩をたたいて「good fight」と握手してきた。それでわだかまりが解けました。

すっきり終えられてよかったです。試合開始前にも尚をすごい形相でにらんでいて、そこから自分はイライラしてた。本当は第2ラウンド、決着が付いた直後に向こうのトレーナーが来てくれてたらクリーンに終わってよかったんですけど。

ロドリゲスは一番に自分のところに来て、ハグして、尚のところにも行って挨拶して、本当に紳士でした。でも、トレーナーとはリング上ではそれがなかった。

単にヤカラなんですよ。

だってそうじゃないですか、本来、試合が終わったらリング上で称え合うものじゃないですか。そしたら「今までのにらみ合いも作戦だったんだな」とか、「これだけの試合だから相手も気持ち全開でやってんだな」ということで、しょうがないなと割りきれたかなと思うんですよ。最後に会えたからよかったけど、やっぱり自分はリングでの挨拶がほしかったなって思います。

最初のダウンを取ったとき、無意識のうちに「バンバン、バンバン！」と、リングのエプロンを両手でたたいていました。それでオフィシャルに怒られてしまいました。そのときはそうは思ってはいませんでしたけど、いま振り返ってみると、やっぱり自分もけっこう入れ込んでいたんだと思います。ああいう感情のもつれがあった上で、ああいうタイミングで、あんだけのパンチが入った。だから自然にそうなった。自分の子どもですからね。それが自然ではないでしょうか。

基本、自分には親としての感情しかないんです。選手とトレーナーと思ったことはなくて、練習も私生活も親目線で見てますから。

選手を見るって、やっぱり腹くくんないと無理。大けがしたり死ぬこともある競技ですから自分の子どもしか見ることはできないかなあと思います。

別にむずかしいことはやっていないんです

試合の勝因は自分の距離を取れたこと。そしてそのための1つのポイントがジャブでした。強いジャブを打たないと、相手は中に入ってくる。逆に「かつん、かつん」とジャブを当ててれば、入りたくても入れない。じゃあ、強いジャブを打つにはどうするか。ただ手先で「ぽん」ではダメで、踏み込みの強いパンチで「がん」と見せる。そういう、脅威を感じさせるパンチを当てながら、相手を警戒させるんです。

これは基本中の基本なので、どのボクサーでもわかっていることではあるんです。でも尚弥の場合は意識が違う。1つ1つ意識してやる。できるまでやる。スパーリングでも、どんな相手とやっても対応できるようになるように考えて、やる。自分もそのためのアドバイスをするし、尚も言われたら、やらなければいけないと思う、そして、やる。その繰り返し。ただそれだけなんです。

それを、どこまでやってるか。別にむずかしいことじゃないんです。

丁寧に、細かくやる。妥協なく。「このメニューをやったら、こうなれるよ」という「真吾スペシャル」のような特別な何かがあるわけではない。他のボクサーも、みんなやっていることなんです。でもそれを、しつこくしつこく繰り返す。

スパーでいいところがあればそこを伸ばす、悪いところがあれば直す、その繰り返し。対戦相手が変われば対応は変わりますが、どんなタイプの選手であろうとその選手に対応できるように作ってゆく。

ぜんぜんむずかしいことじゃない。ただ、それをとことんまでやり遂げられるかどうか。

自分は子どもを最強にするために、いいところは伸ばす、悪いところは直す、それをやってるだけなんです。今では尚弥も意識が高いから、言うとけっこう直るようになっている。ただ、相手が変わればまた状況は変わるから、もういっぺん同じことをやる、そうしてそれを、ひたすら体にしみつけていく。

今回のトレーニングの最初のほうではコンディションが悪く、スパーリングで不調だったというようなことを本人もマスコミに言っていました。でも、自分はぜんぜんそうは思っていなかった。あれはメディアに「前回(フアン・カルロス・パヤノに1回1分10秒でKO勝利)は70秒KOだったので次は何秒？」と煽られて、「倒さなきゃ」って頭が筋肉になっていたんです。

でも、スパー中のインターバルでの修正はむずかしいんですよ。自分の中では最悪の内容だったので、インターバルでは黙ってしまって、スパーが終わった途端、いの一番でパーンと帰っちゃった。「今まで積み重ねた練習もみ消して、なに力任せに行ってんだー」って(笑)。

それで尚に言ったんです、いったんその意識を外せよと。いいんだよと。たまたまあのときはああいう結果になったけど、次は長くなるかもしれない。でも、初心に返ればいいんだよと。

尚のパンチで心が折れて沈む選手もいれば、きついけどがんばる選手もいる。そうすると、悪い意味で尚とかみ合ってしまうことはあるわけで、そのときにはパワーで押すのではなく、テクニックをチョイスすればいいだけです。

外して打つ、外して打つ、それで少しずつ崩してゆく。むずかしいことなんかなんにもない。そう伝えたら、すぐに力みはなくなった。

でもそれは親として1から10まで見ている自分にしか、やっぱりわからなかったでしょう。たしかにそのスパーリングのときにはムカつきましたから(笑)。「おまえ何やってんだー！」って。

でも、その不調と言われたスパーリングだって、尚が圧勝してるんです。ただ、自分が求めているスパーではなかった。それで、自分、すぐ帰っちゃった。そしたらすぐに尚から、「思い通りのスパーができなくてごめんね」とメールがあって、自分も「でも、むずかしいことじゃないんだよ、考え方をリセットすればすぐ戻るんだよ」と返したんです。その後でグアムにキャンプに行ったときにも、ちょくちょくそういう話をしてました。

親子ですし、ちっちゃいときから自分が教えているからわかるんです。そんだけやってきたという自負もある。だいたい、これ、わかんなかったら、自分、トータルで失格だと思います。だから自分だけにしかわかんなかったかもしれないけど、それがすべてだったかなと。

1から全部、育ててきたという自負がある。だからこだわりもある。でも、そこまで見てくれているトレーナーが、はたしてどれくらいいるのかなって、ときどき自分でも思います。そこまでやってくれる人がいたら、みんな、そこそこやれると思うんです。親子という関係性がなくても。

ただ自分は性格もあるのでしょう、仕事でも何でも自分でやれることはとことんやりたい。中途半端に流すってことはできない。いまやっている仕事でも、もう縮小はしましたが、練習の空いた時間には1生懸命やってます。子どもってそういうところを見てるんです。

尚もだいぶ意識が高くなって、ミスは少なくなっている。ということは、自分が言うことも少なくなってきているという面はたしかにあります。でも、相手ががんばったりすると、また悪い癖が顔を出すことがあるから、そのときには「そこ、気をつけようね」と言うんです。ただ、言う回数はたしかに少なくなっています。これまでやってきたことが、ちゃんと身についてきているし、本人も修正を意識してやっていますから。

それでも、「おれがやることは、もうなくなってしまったなあ」とは絶対にならない。相手のレベルが上がればかならず危険なシーンは出てくるし、そもそも戦ってる本人は必死だから、自分では見えていないところがある。だから「頭を振ろう」とか言わなければならない場面は絶対出てくるし、そういうときには自分が言わなければならない。フィクションの世界じゃないんで「もう言うことがなくなった」なんて、一生ないんじゃないですか。

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【つづきを読む】井上尚弥は流れで見えない打撃を打ち、拓真は相手にじわじわ効かせる…父が明かす、2人の「強みと課題」

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