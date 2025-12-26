今年、サイズ的にも、金額的にも大きかった買い物は、Technicsの「SL-1300G」(396,000円)。それまで使っていた40年以上前のトーレンス「TD147」の調子が悪くなり、どうしようかと悩んだ末に、ダイレクトドライブの現行機種をお迎えしてしまいました。 Technics「SL-1300G」 記事にも書きましたが、レコード沼は底が見えないほど深く、機材だけでなく、LP自体もお金をかけるとキリがない。「あまりお金は使わず