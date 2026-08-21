2026年、夏の甲子園に“マドンナ”が降臨した。宮城・仙台育英高校初の女子部員、星よつはマネジャー（17）だ。学生コーチも兼任し、選手と同じユニホーム姿でベンチから声を嗄らす姿に注目が集まる。

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高校入学時に入部テストを受けることを認められ

「父は仙台育英OBで、巨人、西武でプレーした星孝典氏（44）。現役引退後は西武、楽天でコーチを務め、現在は東北学院大の監督です。よつはさんも父の背中を追って小学2年から野球を始め、小学6年まで男子に混じって主力としてプレーした」（スポーツ紙記者）



現役時代の父・星孝典（2006年） ©文藝春秋

よつはさんは「父の母校である仙台育英の野球部に入ってマネジャーとして甲子園を目指したい」という気持ちも強く、小学生の時から裏方としての訓練も積んできたという。

「小6のときに仙台育英の須江航監督にマネジャーになりたいという夢を直接伝えたが、最初は前例がないことを理由に反対された。しかし、その根気強さと熱意に監督も根負けし、ノックが打てるようになること、パソコンを使ってデータ分析ができるようになること、監督を含めた年上の男性とのコミュニケーション能力を身に着けること、学力は一定以上の水準であることなどを条件に、高校入学時に入部テストを受けることを認められた」（同前）

父と早朝からノック練習、学力もトップクラスを維持

以降は父の孝典氏が毎日、早朝からノックを指導。校庭で来る日も来る日もボールを打ち続けたという。仙台育英の系列中学入学後も男子部員の中で選手兼マネジャーとして活動し、父からデータ解析ソフトを使った分析の手ほどきも受けた。よつはさんはマスコミの取材にこう振り返った。

「野球に関する全ては父と須江先生から教わりました。仙台育英で求められるノックの質は高い。試合ではワンバウンドでショートやセカンドに届く打球って少ないですよね。どれだけバウンドさせるか、トップスピンか、バック気味かとか、それらを打ち分けられるようにならなければいけませんでした。ノックに関しては父が毎朝練習に付き合ってくれ、徹底的に仕込んでくれました」

学力もトップクラスを維持し、文句なしで初の仙台育英女子部員となった。

「2回戦で完封した古川（諒弥）は普段は猫好きの優しい子ですけど、ふとした時にズバッと毒舌が入る。ツンデレです」などと今や部内で誰よりも選手を知る「お母さん」的存在。プロ注目選手が多数集まる仙台育英の広報としての役割も担う。

こんな“逸材”を放っておくはずもなく、複数の芸能事務所が接触を図っているというが、本人は将来「選手を正しく指導してあげられるスポーツトレーナー」になりたいと次の夢を見据えている。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年8月27日号）