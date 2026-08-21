2試合連発の今季30号を放つなど直近20試合で打率.350と絶好調

MLB公式サイトは20日（日本時間21日）、最新の打者パワーランキングを発表した。ドジャース・大谷翔平投手は前回の5位から3位へ浮上。同サイトの専門家パネルは高い評価を与えている一方で、2位にはカブスの若き逸材がランクイン。大谷の4年連続となる最優秀選手受賞の行方に注目が集まっている。

大谷は18日（同19日）のロッキーズ戦で2試合連発となる今季30号を放ち、6年連続での30本塁打の大台クリアを達成した。直近20試合では打率.350、出塁率.409、長打率.738、8本塁打と驚異的な打撃スタッツを記録。指名打者のみの出場であっても他を圧倒するパフォーマンスを維持し、打線を牽引し続けている。

しかし、ランキング2位に位置するカブスのピート・クロウ＝アームストロング外野手も凄まじい。昨年からの上昇割合では、四球率や打球速度などが軒並み球界上位。勝利貢献度WARも大谷を抑えて1位に立ち、同サイトの寸評でも「彼はまだ24歳であり、今やナ・リーグMVPの最有力候補に見える」としている。

しかし、記事を執筆したアンドリュー・サイモン記者は、大谷の並外れた能力に太鼓判を押した。「オオタニは今季これ以上マウンドに上がらなかったとしても、指名打者としてだけで4年連続となるMVPを獲得できるほどの特別な才能だ。PCAにレースの主権を握らせるほどオオタニが冷え込んでいるわけでもない」と絶賛し、現在の好調ぶりに目を細める。

最高潮に達している2つの驚異的な才能によるデッドヒートは、最終盤に向けてさらに熱を帯びていく。ライバルにレースの主権を簡単に握らせるほど、現在の二刀流スターの勢いも衰えていない。果たして、シーズンMVPの行方はどうなるだろうか。

また、今回のランキングでは村上宗隆内野手（ホワイトソックス）が7位にランク入りしている。（Full-Count編集部）