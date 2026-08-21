レジで激昂するクレーマー客、店長が何に怒っているか聞くと「忘れた」→店長に笑顔で「ありがとう！」と告げて帰る
店にクレームを言う客は、騒ぎたいから文句を言っているだけなのかもしれない。投稿を寄せた愛知県の40代男性は、スーパーでアルバイトをしていたときに起きた出来事を振り返った。
あるとき、一人の客がレジに激昂して大騒ぎになったのだという。（文：法田ひまり）
「散々騒いでおきながら、激昂した理由を忘れたのだ」
かなりの騒動になってしまったため、店長が出てきて客に怒っている理由を聞いた。客の口から出たのは、呆れるような一言だった。
「そのお客は『忘れた』といって、散々騒いでおきながら、激昂した理由を忘れたのだ」
店側にクレームを入れているにも関わらず、そのクレームの理由がわからなければどうしようもない。さらに客はこんな様子だったという。
「最後に店長に笑顔で『ありがとう！』と言って帰って行った」
客が帰った後、店長は怒っていた。男性は「立派な営業妨害だ」と綴っている。
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