腸活とメイクが大好きな2児のパパ・たろちゃん。インスタグラムで公開される女装メイク動画は、「見始めたら最後まで見ないとすまない魔性のリール」と大評判です。“水色のお姫様”をテーマにした新たなメイクアップに挑戦し、約3万5000件の「いいね」を集めています。

【画像26枚】どういうことなの…普通のおじさんが“キラキラプリンセス”に変身！ 驚きのビフォーアフター！

はじめにしっかりとスキンケアをしてから、さっそくメイクをスタート。まずはトーンアップ機能のある日焼け止めと、カラーコンシーラーで肌トーンを整えます。リキッドファンデーションやコンシーラーでベースメイクを完成させました。

フェイスパウダーを粉が飛び散るほどしっかりと付けてマットな質感の肌を作ったら、次はポイントメイクに移行します。今回のテーマである“水色のお姫様”に合わせて、水色のカラコンを装着。上まぶたと眉毛にも、鮮やかな水色を乗せます。

目尻は黒のアイライナーで跳ね上げ、目頭にも切開ラインを入れることでシャープな印象をプラス。下まぶたにはピンクのアイシャドウやハイライトなどを使い、ぷっくりとした涙袋も再現しました。まゆげもカラコンに合わせ、水色で形を整えます。

さらに明るめチーク、リップには鮮やかなピンク系のコスメを使用しました。最後に水色のウィッグをかぶって着替えを済ませれば、変身完了です。

普通のおじさんがキラキラとしたプリンセスのような姿へと変わっていく様子に対し、投稿を見た人からは「ダイヤモンドみたいなブルーがすごく神秘的！」「メイクはもちろん、デコルテまできれい」「どうやったらこんなにかわいくなれるの！？」「女の子よりかわいいんだけど」と称賛のコメントが殺到。

さらに国内だけでなく海外からも「メイクのやり方を教えてほしい」「美しすぎる」など、さまざまな言語のコメントが寄せられています。