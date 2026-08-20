「中絶を促された」元恋人が新たな暴露も　“デートDV”疑惑浮上の韓国俳優、法的対応へ【全文】

俳優ホン・ミンギをめぐる疑惑が、さらに波紋を広げている。

元恋人A氏の「妊娠中絶」主張に、所属事務所が真っ向から反論した。

【写真】デートDV疑惑が浮上のホン・ミンギとは？

ホン・ミンギの所属事務所FABLE COMPANYは8月20日、公式コメントを通じて「当社所属俳優ホン・ミンギ（以下、俳優）に関連し、A氏が追加で公開した投稿について立場をお伝えします」と明らかにした。

この日、ホン・ミンギ側は「A氏は追加投稿を通じて、俳優との交際中に妊娠が判明し、妊娠中絶手術を受けたと主張しており、それを裏付ける診療記録や超音波写真もあるとしています」とし、「実際、A氏は2026年8月19日午前6時ごろ、俳優に『これも全部暴露される前に黙って』というメッセージとともに超音波写真を送ってきました」と説明した。

（写真提供＝OSEN）ホン・ミンギ

しかし、「A氏はそれ以前、俳優にこのような超音波写真を見せたことはありませんでした。該当の超音波写真も一般的な妊娠時の超音波写真とは異なるため、当社はA氏から送られてきた超音波写真について産婦人科の医療スタッフに確認を依頼し、証拠として提出する予定です」と反論した。

また、「ホン・ミンギに確認した結果、A氏が妊娠検査薬を見せたことはなく、A氏の主張とは異なり、俳優がA氏に中絶を促す趣旨の発言をした事実も決してありません」と強調した。

さらに、「A氏が妊娠中絶手術を受けたと主張している7月13日当日、A氏は俳優に一緒に自転車に乗りに行こうと提案し、俳優がこれを断ると、一人で自転車に乗っている動画を自ら送ってきました」とし、関連するやり取りや動画を証拠として確保していると強調した。

加えて、「妊娠および妊娠中絶は非常にセンシティブかつ重大な事案です」とし、「当社は今後、相手側の虚偽の主張に対し、反論を繰り返す形での対応は行いません」として、法的手続きを進める方針を示した。

（写真提供＝OSEN）ホン・ミンギ

これに先立ち、A氏は自身のSNSを通じて、ホン・ミンギによるデートDV疑惑を提起していた。これに対しホン・ミンギ側は、A氏との交際自体は認める一方、別れを告げた後にストーカー被害を受けていたと主張している。

ホン・ミンギ側の公式コメント全文は以下の通り。

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こんにちは。FABLE COMPANYです。

当社所属俳優ホン・ミンギに関連し、A氏が追加で公開した投稿について立場をお伝えします。

A氏は追加投稿を通じて、俳優との交際中に妊娠が判明し、妊娠中絶手術を受けたと主張しており、それを裏付ける診療記録や超音波写真もあるとしています。

実際、A氏は2026年8月19日午前6時ごろ、俳優に「これも全部暴露される前に黙って」というメッセージとともに超音波写真を送ってきました。

しかし、A氏はそれ以前、俳優にこのような超音波写真を見せたことはありませんでした。該当の超音波写真も一般的な妊娠時の超音波写真とは異なるため、当社はA氏から送られてきた超音波写真について産婦人科の医療スタッフに確認を依頼し、証拠として提出する予定です。

また、俳優本人に確認した結果、A氏が俳優に妊娠検査薬を見せたことはなく、A氏の主張とは異なり、俳優がA氏に中絶を促す趣旨の発言をした事実も決してありません。

さらに、A氏が妊娠中絶手術を受けたと主張している7月13日当日、A氏は俳優に一緒に自転車に乗りに行こうと提案し、俳優がこれを断ると、一人で自転車に乗っている動画を自ら送ってきました。当社は該当のやり取りと動画をすべて確保し、保管しています。

妊娠および妊娠中絶は非常にセンシティブかつ重大な事案です。それにもかかわらず、A氏は、俳優が妊娠を知った後に中絶を促したなど、まったく事実ではない主張をSNS上で公に投稿しました。

これにより、俳優は再び、名誉やイメージに回復が困難なほど深刻な被害を受けることとなりました。

当社は今後、相手側の虚偽の主張に対し、反論を繰り返す形での対応は行いません。

当社は現在までに確保した資料をもとに、直ちに民事・刑事上必要な法的手続きを進め、本件に関する事実関係が明らかになるよう対応してまいります。

最後に、確認されていない主張について無責任な憶測や拡大解釈、再拡散を行うことは、俳優だけでなく事件の関係者全員にさらなる被害をもたらす可能性がありますので、自制していただきますよう謹んでお願い申し上げます。