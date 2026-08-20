パパさんとママさんで見せる表情が違いすぎる猫ちゃんが反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は28万回を超え「こんなに分かりやすいことあるんですね笑笑」「メンズだから、ママを取られたくないのかな？」「みてんじゃねえぞ、面白いです」といったコメントが集まっています。

【動画：ママと遊んでいるときは『穏やかな表情の猫』→パパ相手だと…別猫のような『表情の変化』】

TikTokアカウント「ノエルくんとはる」に投稿されたのは、パパさんとママさんで見せる表情がガラリと変わる猫ちゃんの様子です。猫の「ノエル」くんのおうちのパワーバランスは、トップがママさん、次がノエルくん、パパさんが一番下なのだそう。

パパには見せる「怒り顔」

ママさんと遊んでいるノエルくんはとても穏やかな表情をしているといいます。しかし、パパさんの前ではイカ耳になり、むすっとしたような表情になってしまうそうです。

ママさんはノエルくんがこんなに怒っている顔は見たことがないのだそう。さらに威嚇の「シャー」もパパさんしか聞いたことがないそうです。

そんなノエルくん、パパさん相手にはかなりアグレッシブになるようです。パパさんがファイティングポーズをすると、ノエルくんが飛びかかってくるといいます。

まるでパパさんをライバル視しているかのようなリアクションには、思わずクスッと笑ってしまいますね。

本当は仲良し？

さらに、ノエルくんがママさんと遊んでいる最中にパパさんの姿を見つけると「何見てんだ！」と言わんばかりの迫力ある表情で見つめてくるのだとか。

ただ、パパさんとノエルくんは決して仲が悪いわけではないのだそう。ノエルくんはパパさんのナデナデが大好きでうっとりするといいます。ノエルくんとパパさんの、男同士の賑やかな攻防から今後も目が離せませんね。

投稿には「猫ちゃんって本当におめめキュルキュルの時と目に光がないお顔ありますよね」「ガン飛ばしてんのおもろい。この顔はホンマに何見とんねんコラって顔や」「ママは僕のもの！と思って敵対しているのかもしれませんね」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「ノエルくんとはる」では、ノエルくんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ノエルくんとはる」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。