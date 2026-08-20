「まるで上質なワインのよう。円熟味を増している」59歳カズに欧州メディアも注目！ １試合で２得点「驚異的なカムバックを続けている」
J３の福島ユナイテッドFCに所属する三浦知良が、１試合で２ゴールを決めた。
福島は８月19日、天皇杯１回戦で大山サッカークラブ（東北社会人サッカーリーグ１部）と対戦。カズはこの試合に先発し、12分にPKで先制点をマーク。４−０で迎えた55分にも再び、PKを成功させる。チームは７−０で大勝した。
59歳と174日のカズは58分までプレー。決定的な仕事で勝利に貢献した背番号11の活躍に、欧州メディアも注目した。
フランスの大手紙『L'Equipe』は「まるで上質なワインのように、カズヨシ・ミウラは年齢を重ねるごとに円熟味を増しているようだ」と称える。オランダメディア『Voetbal International』は「59歳にしてなお歴史を刻んでいる」と報道。「ミウラはゴールスコアラーとして驚異的なカムバックを続けている」と伝えた。
福島の公式サイトによれば、カズは自身の２得点について「PKは本当にいろいろな場面で蹴ってきましたが、今日は相手のブーイングもない静かな中で蹴るという、また独特の雰囲気でした」と振り返る。
「いい緊張感を自分に与えてくれるのがPKなので、きっちり集中して、自分の蹴りたいところにしっかり蹴るだけです」
２回戦に進出した福島は26日に、J１の横浜Ｆ・マリノスと相まみえる。カズは横浜FMを「日本のサッカー界を常にリードしてきたチーム」と評し、「そのようなチームと天皇杯で戦えるのは、J３のクラブとしてすごく大きな経験になりますし、経験だけで終わらせないように、勝つ意欲を持って、いい準備をしたい」と意気込んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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福島は８月19日、天皇杯１回戦で大山サッカークラブ（東北社会人サッカーリーグ１部）と対戦。カズはこの試合に先発し、12分にPKで先制点をマーク。４−０で迎えた55分にも再び、PKを成功させる。チームは７−０で大勝した。
59歳と174日のカズは58分までプレー。決定的な仕事で勝利に貢献した背番号11の活躍に、欧州メディアも注目した。
福島の公式サイトによれば、カズは自身の２得点について「PKは本当にいろいろな場面で蹴ってきましたが、今日は相手のブーイングもない静かな中で蹴るという、また独特の雰囲気でした」と振り返る。
「いい緊張感を自分に与えてくれるのがPKなので、きっちり集中して、自分の蹴りたいところにしっかり蹴るだけです」
２回戦に進出した福島は26日に、J１の横浜Ｆ・マリノスと相まみえる。カズは横浜FMを「日本のサッカー界を常にリードしてきたチーム」と評し、「そのようなチームと天皇杯で戦えるのは、J３のクラブとしてすごく大きな経験になりますし、経験だけで終わらせないように、勝つ意欲を持って、いい準備をしたい」と意気込んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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