「今すぐ彼に終身契約を」村上宗隆、敵地騒然の豪快29号ソロ！大台到達まであと1本…「いい加減に契約延長を結んでくれよ」

村上宗隆が29号同点アーチを放った(C)Getty Images

ホワイトソックスの村上宗隆が現地時間8月18日、敵地でのカブス戦に「2番・一塁」で先発出場し、2試合ぶりとなる29号ソロを放った。

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1点ビハインドで迎えた3回、ケビン・ガウスマンが6球目に投じた148キロのストレートを捉え、左中間席へ運んだ。メジャー日本人ルーキー史上初の30号到達に王手をかける一発に、敵地は騒然となった。

SNS上の米国ファンも活気づき「いい加減に彼と契約延長を結んでくれよ」「サムライパワーがチームを活気づける」「これで同点だ」「今すぐ彼に終身契約を」と、続々とコメントを寄せていた。

メジャー1年目からアーチを量産する村上。ホワイトソックスのファンからは契約延長を望む声が多く届いている。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]