「OPS1.263」という異常値　“鬼相性”のクアーズで大谷翔平に上昇気配　2被弾の菅野は「最後まで有効な手立てを見いだせなかった」

ロッキーズの地元放送局『DENVER SPORTS 104.3 THE FAN』が公式サイト上でこの日のゲームレポートを掲載。 ドジャース 打線について、以下のように振り返っている。

そしてロッキーズ先発の日本人右腕の投球については、「トモユキ・スガノは今季、打者有利とされるクアーズ・フィールドでも結果を残してきた。しかし、強力なドジャース打線を相手に、この日は最後まで有効な手立てを見いだせなかった」などと評価。

さらに、「スガノにとって通常、問題となるのは本塁打だが、調子が良い時にはソロ本塁打にとどめ、被害を最小限に抑えてきた。しかしこの日は3回、マンシーに3ラン本塁打を許し、さらにオオタニにもソロ本塁打を浴びた。この2本だけで、スガノが許した7失点のうち4点を奪われた」と綴っている。

また今回の記事で同メディアは、大谷のあるスタッツにもフォーカス。「4安打、2本塁打を記録したこの試合を終え、オオタニのクアーズ・フィールドでの通算OPSは1.263となった」として、同球場の打撃面における相性の良さを伝えている。

強力打線が本領を発揮し3試合ぶりの勝利を飾ったドジャース。この勢いを次戦でも生かしたい。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]