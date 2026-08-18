「こんなことでイライラする私は未熟」は間違い！心理カウンセラーが教える“さらっと流せる人”の頭の中
心理カウンセラーで公認心理師の栗林あや（いがぐりこ）氏が、自身のYouTubeチャンネルで「嫌な出来事をサラッと流せる人がうらやましい。頭の中と、切り替え方【公認心理師が解説】」を公開した。
動画では、理不尽な出来事に対して怒りや悲しみを引きずってしまう原因を深掘りし、他人の言動に振り回されずに気持ちを切り替えるための具体的な思考法について提言している。
栗林氏は冒頭、職場の人間関係やママ友とのトラブルなどで理不尽な言葉を投げかけられ、腹が立ってしまうのは「心が狭いからではない」と断言。
些細な出来事でイライラしてしまう自分を「未熟だ」「ダメだ」と責めてしまう思考が、かえって頭の中で相手への反論や怒りを増幅させ、感情の切り替えを妨げる根本的な原因になっていると指摘した。
さらに、嫌な出来事をさらっと流しているように見える人の特徴として、「腹が立ったことを表に出さないと決めている」「相手にわかってもらうのを初めから諦めている」「自分から誤解を解きに行かない」という3点を列挙。
彼らも頭の中ではしっかり言い返しているものの、相手からの返事を待つことや、無駄な接触を意図的に断ち切ることで、感情の浪費を防いでいるという知られざる構造を明かした。
そして、いつまでも怒りやモヤモヤが収まらないのは、心のどこかで相手からの「あなたは間違っていない」という謝罪や承認を無意識に待っているからだと分析。
その解決策として、傷つけてきた相手に期待するのではなく、自分自身がその役割を担う重要性を説いた。
具体的には、相手を責める言葉が頭に浮かんだら、代わりに「私は悲しかった」「悔しかった」と自らの感情を細かく言葉にし、その後に「そう感じていいよ」と自分で自分を肯定してあげる手順を推奨している。
最後に栗林氏は、感情を切り替えられないのは「相手にわかってもらおうとして最後まで諦めなかった」という真面目さゆえであり、決して人間として未熟だからではないと視聴者に優しく寄り添った。
「自分で自分のことを信じたいんです」と語り、他人の評価や謝罪に依存せず、まずは自分で自分の素直な感情を認めてあげることの大切さを強調して動画を締めくくっている。
動画では、理不尽な出来事に対して怒りや悲しみを引きずってしまう原因を深掘りし、他人の言動に振り回されずに気持ちを切り替えるための具体的な思考法について提言している。
栗林氏は冒頭、職場の人間関係やママ友とのトラブルなどで理不尽な言葉を投げかけられ、腹が立ってしまうのは「心が狭いからではない」と断言。
些細な出来事でイライラしてしまう自分を「未熟だ」「ダメだ」と責めてしまう思考が、かえって頭の中で相手への反論や怒りを増幅させ、感情の切り替えを妨げる根本的な原因になっていると指摘した。
さらに、嫌な出来事をさらっと流しているように見える人の特徴として、「腹が立ったことを表に出さないと決めている」「相手にわかってもらうのを初めから諦めている」「自分から誤解を解きに行かない」という3点を列挙。
彼らも頭の中ではしっかり言い返しているものの、相手からの返事を待つことや、無駄な接触を意図的に断ち切ることで、感情の浪費を防いでいるという知られざる構造を明かした。
そして、いつまでも怒りやモヤモヤが収まらないのは、心のどこかで相手からの「あなたは間違っていない」という謝罪や承認を無意識に待っているからだと分析。
その解決策として、傷つけてきた相手に期待するのではなく、自分自身がその役割を担う重要性を説いた。
具体的には、相手を責める言葉が頭に浮かんだら、代わりに「私は悲しかった」「悔しかった」と自らの感情を細かく言葉にし、その後に「そう感じていいよ」と自分で自分を肯定してあげる手順を推奨している。
最後に栗林氏は、感情を切り替えられないのは「相手にわかってもらおうとして最後まで諦めなかった」という真面目さゆえであり、決して人間として未熟だからではないと視聴者に優しく寄り添った。
「自分で自分のことを信じたいんです」と語り、他人の評価や謝罪に依存せず、まずは自分で自分の素直な感情を認めてあげることの大切さを強調して動画を締めくくっている。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
公認心理師いがぐりこが、人間関係に疲れやすい30～50代女性へ、今日から使える心理学をお届けします。心理カウンセラー歴12年以上、1,165件超のカウンセリングと2,697名以上のセミナー実績。FAP療法などトラウマケアを専門に、自己肯定感の高め方や不安の手放し方をわかりやすく解説します。
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