プロ野球・阪神タイガースの湯浅京己投手が2026年8月17日、SNSを通じて自身の「肌」をめぐる思いをつづった。

「最近肌のことでたくさん心配していただいているので......」

湯浅投手は18年にドラフト6位で阪神に入団。22年には最優秀中継ぎのタイトルを獲得するなど、主力リリーフとして活躍した。

24年には国指定の難病である胸椎黄色靱帯骨化症のため、福島県内の病院で手術を受けた。リハビリを経て25年に一軍復帰を果たし、26年は22試合に登板し3勝をマークしている。しかし、6月11日のソフトバンク戦で負傷し、右足首の捻挫のため出場選手登録を抹消。8月8日の中日戦で復帰したばかりだった。

SNSなどでは、湯浅投手の「肌荒れ」を心配する声が上がっていた。検索エンジンのサジェストにも、「肌荒れ」や「ニキビ」といった関連ワードが表示されていた。

こうした中、湯浅投手は17日、自身のXおよびインスタグラムを更新し、「最近肌のことでたくさん心配していただいているので、今の自分の気持ちを少しお伝えさせてください」と切り出した。

「どちらかといえば自律神経の乱れからくるものではないか」

湯浅投手は「肌のことを心配してくださっているみなさん、本当にありがとうございます」とした上で、「自分自身ももちろん気にしていますし、実は今一番不安に思っていることでもあります」と告白。

すでに病院で診察を受けているといい、

と明かした。

さらに、「自分が患っている黄色靭帯骨化症は、神経障害が起こる病気で、自律神経の乱れも引き起こします。なので、そういったことが間接的に関係していると考えています」とも説明した。

その上で、「たくさん心配していただいたり、メッセージをいただいているのを見ると、ありがたい気持ちと同時に、少し気持ちがしんどくなってしまうこともあって」と率直な胸の内を明かした。

「気にかけていただけることは本当に嬉しいですし、感謝しています」としつつ、「自分自身も少しでも早く良くなれるように、焦らず一つひとつ向き合いながら頑張っていきたいと思います」とつづった。

ファンに向け、「なので、今はそっと見守ってもらえたら嬉しいです」と呼びかけている。

投稿を見たファンからは、改めて湯浅投手の人柄を感じたとする声や、これまで通り応援したいとする声が寄せられている。