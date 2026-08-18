「ロクな検査もしなかった」3.8cmの癌を二度も診断ミスした病院に怒り
YouTubeチャンネル「年金一人暮らしのぺこりーの」が「3.8cmの癌を二度も診断ミス」と題した動画を公開した。動画では、自身が罹患した前立腺癌の発見が遅れた経緯を振り返り、過去に受診した病院のずさんな対応に対して強い怒りを露わにしている。
動画によると、投稿者は現在、前立腺癌の治療としてホルモン療法を受けている。自身の癌が3.8cmという大きさになるまでには10年以上かかっていると推測されるが、実は6年前の人間ドックで前立腺特異抗原（PSA）の数値が「4.77」と基準値を超え、専門病院での再検査を指示されていたという。
しかし、紹介状を持って近所の泌尿器科を受診したところ、行われたのはレントゲンと触診のみ。専門医からは「異常なし」と診断された。それから4年後、排尿時に違和感を覚え再び泌尿器科を受診するも、PSA検査やMRI、CTなどの精密検査は一切行われず、問診だけで薬を処方されて診察が終了したことを明かした。
結局、症状は改善せず悪化の一途をたどり、昨年ようやく別の専門医によって前立腺癌が発見された。現在の担当医も「この2つの病院がもう少し精緻な検査をしていれば、癌はもっと初期の段階で発見できたのではないか」と渋々認めたという。投稿者は、異常を訴えていたにもかかわらず「ロクな検査もしなかったこの2つの病院に対して沸々と怒りが込み上げてくる」と強い憤りを語った。
その後、この件が医療過誤に当たるか弁護士に無料相談したところ、「必要な検査が行われなかったことは病院側の過失の可能性が高い」との回答を得たという。過去に少額訴訟を自力で戦い勝訴した経験を持つ投稿者は、賠償金よりも「日本の医療サービスの質に対して白黒つけたい」と語り、今後の対応については結論が出次第、改めて報告すると動画を結んだ。
動画によると、投稿者は現在、前立腺癌の治療としてホルモン療法を受けている。自身の癌が3.8cmという大きさになるまでには10年以上かかっていると推測されるが、実は6年前の人間ドックで前立腺特異抗原（PSA）の数値が「4.77」と基準値を超え、専門病院での再検査を指示されていたという。
しかし、紹介状を持って近所の泌尿器科を受診したところ、行われたのはレントゲンと触診のみ。専門医からは「異常なし」と診断された。それから4年後、排尿時に違和感を覚え再び泌尿器科を受診するも、PSA検査やMRI、CTなどの精密検査は一切行われず、問診だけで薬を処方されて診察が終了したことを明かした。
結局、症状は改善せず悪化の一途をたどり、昨年ようやく別の専門医によって前立腺癌が発見された。現在の担当医も「この2つの病院がもう少し精緻な検査をしていれば、癌はもっと初期の段階で発見できたのではないか」と渋々認めたという。投稿者は、異常を訴えていたにもかかわらず「ロクな検査もしなかったこの2つの病院に対して沸々と怒りが込み上げてくる」と強い憤りを語った。
その後、この件が医療過誤に当たるか弁護士に無料相談したところ、「必要な検査が行われなかったことは病院側の過失の可能性が高い」との回答を得たという。過去に少額訴訟を自力で戦い勝訴した経験を持つ投稿者は、賠償金よりも「日本の医療サービスの質に対して白黒つけたい」と語り、今後の対応については結論が出次第、改めて報告すると動画を結んだ。
YouTubeの動画内容
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