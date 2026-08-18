7月28日の熊本地震発生から1時間23分後に起きたイオンモール熊本の爆発。果たして生死を分けたターニングポイントは何だったのか。真相解明を求める遺族と、間一髪のところで死を逃れた生存者たちが重い口を開く。

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イオンモール1階にあったアパレル店の女性従業員が言う。

「私を含めて3名のスタッフで一時は外へ避難していたのですが、17時10分くらいになると、ちらほらと館内に戻る従業員が目に付くようになった。それで出入り口に立っていたイオンのスタッフに聞くと、“貴重品など私物を取りに戻るなら入ってもよい”と言われたので、17時20分ごろに店へ戻りました」

イオンモール熊本

気になっていたのは店に残した売上金と、電源が入ったままのパソコンだった。

「会社に電話すると“売上金は気にしなくていいから、すぐ逃げろ”と言われました。それで火災防止のためパソコンの電源を落として17時半過ぎには店を出て外へと向かった。その際、スタッフの一人が“何かガス臭くなかった？”と聞いてきましたが、私は気付きませんでした。とにかく空腹だったので、ついでに1階東側にある食品売り場をのぞきに行こうとなったんです。地震後は大混乱になって食料を調達するのが大変かもしれない。セルフレジがあれば何か買えたらいいなと思って」（同）

これが結果的に彼女たちの命を救う行動となった。

「食欲を優先して迂回したことで、助かったのかも」

「食品売り場の入り口でイオンのスタッフに止められ、最寄りの1回売場出口から避難するよう促されたのです。そこで言われた通りに外へ出て3分くらいたった頃でしょうか。突然、近くに雷が落ちたようなドカーンというすさまじい爆音が聞こえたんです。晴れているのになぜだろうと振り返ると、建物の南側から白い煙が上がっていた。何が起きたのか全く分かりませんでしたが、建物から離れようと必死に走りました」（前出の女性従業員）

爆発はイオンモール2階の南側付近で起き、がれきが1階まで突き抜けるほどの威力だった。

「爆発した付近には、私たちがよく使う従業員のための通用口がありました。あのまま普段どおりのルートで南側から外へ出ようとしていたら、爆発に巻き込まれていたかもしれないと考えると恐ろしいです。あの強烈な爆発音を聞くと、とても助かっていなかったと思います。すぐ避難しないといけないのに、食欲を優先して迂回（うかい）したことで、助かったのかもしれません」（同）

“死人に口なし”

その南側の通用口付近では、アパレル大手のオンワードホールディングス系列の店舗に勤務する女性3人が亡くなっているが、そのうちの一人である30代女性の兄が明かす。

「妹が働いていた店は、やや北側にありました。本来なら南側より近い出口から外に出られたはずなのに、なぜ妹はそこにいたのか。オンワードの事故報告では、妹を含む自社系列の店員3名が亡くなった経緯をまとめていますが、非常に不可解な点が多いのです。3人が再入館したことを会社に電話で報告したのが、17時19分。そこから店舗内だけに限っても約20分、合わせて約30分も館内にとどまり続けて、最後は爆発に巻き込まれてしまった。貴重品を取って来るためにしては、あまりに長過ぎるのではないでしょうか」

実際、生存者の話を聞く限り、大抵が再入館してから10分前後で貴重品を回収して再び避難できている。

「オンワードの報告では、爆発の30分ほど前に妹たちから電話があったことについて、事実を淡々と書けばいいのに、会社の担当者は〈従業員が施設の中にいたことに驚くとともに〉などと、わざわざ主観を交えて書いた上で〈一切やることはなく速やかに施設の外に出るよう〉と指示したと主張しています。遺族からすれば、客観的な証拠もなく“死人に口なし”をいいことに、何か会社側は責任逃れのアピールをしているように、受け取れてしまいます」（同）

そう話す兄は、とにかく真実が知りたいと話す。

「会社側は妹たちが亡くなった経緯について、すでに調査は終了したと言うのです。これ以上、遺族が会社側に矛盾点を追及しても、失われた命は返ってこない。それでも、遺族として客観的な事実を基にした納得のいく説明を求めていきたい。でなければ妹は浮かぶばれないと思っています」（同）

8月19日発売の「週刊新潮」では、同じイオンモール内にあった雑貨店「ハビタ」の従業員として亡くなった大竹玖瑠美（くるみ）さん（享年22）の遺族の証言などと併せて詳しく報じる。

「週刊新潮」2026年8月27日号 掲載