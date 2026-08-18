ライアン・ゴズリング主演、ショーン・レヴィ監督によるマーベル・スタジオ新作映画『ゴーストライダー』の米国公開日が、2028年7月28日に決定した。米で明らかになっている。

『ゴーストライダー』は2026年7月、サンディエゴ・コミコン（SDCC）でばかり。当時は2028年の劇場公開とのみ告知され、具体的な日付は伏せられていた。ゴーストライダー役にはゴズリングが決定し、『デッドプール＆ウルヴァリン』（2024）のショーン・レヴィが監督を務める。

(C)2026 MARVEL.

ゴズリングにとっては、数年越しの念願が形になった企画だ。2022年には自らゴーストライダー役を希望していることを明かし、2026年3月にはマーベルとの間で「いくつか話し合いはあった」と。「複雑な状況」と慎重に語っていたところから約4か月後、正式な主演決定に至ったことになる。

今回の公開日決定により、2028年のマーベル・スタジオ映画の並びも鮮明になった。まず5月5日に新生、続いて7月28日に『ゴーストライダー』、そして12月15日にが米国公開される。

その前年、2027年12月17日には『アベンジャーズ／シークレット・ウォーズ（原題）』が控えている。同作までの『アベンジャーズ』2部作に製作体制を集中させるため、マーベル・スタジオはを示している。したがって2028年は、大型クロスオーバーを終えた後のMCUが、新『X-MEN』『ゴーストライダー』『ブラックパンサー3』の3本で本格的に次の時代へ踏み出す一年となる。

もっとも、『ゴーストライダー』の物語については依然として詳細不明。コミックではジョニー・ブレイズ、ダニー・ケッチら複数の人物がゴーストライダーを名乗ってきたが、ゴズリングがどの人物を演じるのかも正式発表されていない。共演者なども現時点では明かされていない。

ゴズリングとレヴィは、その前年の2027年5月28日米国公開予定『スター・ウォーズ／スターファイター』でも主演・監督としてタッグを組む。2人は『スター・ウォーズ』からそのままマーベルへと乗り込み、翌夏に復讐の精霊をスクリーンへ送り出すことになる。

映画『ゴーストライダー（原題）』は2028年7月28日に米国公開予定。日本公開情報は未定。

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