“エビツタ”道頓堀のTSUTAYA、来年1月に営業終了 23年の歴史に幕「非常に思い入れのある特別な店舗でした」 大阪のTSUTAYA相次ぎ閉店へ
大阪・道頓堀のTSUTAYA EBISUBASHIが2027年1月11日をもって営業終了する。公式サイトでこのほど発表された。
【写真】道頓堀の象徴的な店舗の一つだったTSUTAYA EBISUBASHI
「TSUTAYA EBISUBASHI 営業終了のお知らせ」とし「TSUTAYA EBISUBASHIは、賃貸借契約の満了に伴い、2027年1月11日をもって営業終了させていただくこととなりました」と発表した。
「TSUTAYA EBISUBASHIは、2003年の開業以来、約23年間にわたり多くのお客さま、アーティストや著者の皆さまに愛され、共に歩んでまいりました。私たちTSUTAYAの誕生の地は大阪・枚方市であり、大阪の象徴である戎橋の地で皆さまに文化を届け続けたこの店舗は、非常に思い入れのある特別な店舗でした。これまで賜わりました温かいご愛顧とご支援に対し、心より深く感謝申し上げます」と感謝を述べた。
「これからも、大阪の皆さまとともにTSUTAYA EBISUBASHIで培ってきた皆さまとの繋がりを大切に、これからも大阪の地で、多様なライフスタイルや新たな体験をお届けしてまいります」と伝え、他店舗でのサービスを伝えた。
なおTSUTAYA EBISUBASHI地下1階の「大阪IP書店」は、来春、大阪市内へ移転オープンすることも発表した。
8月17日には、TSUTAYAあべの橋店が10月4日をもって閉店することが発表されていた。
【写真】道頓堀の象徴的な店舗の一つだったTSUTAYA EBISUBASHI
「TSUTAYA EBISUBASHI 営業終了のお知らせ」とし「TSUTAYA EBISUBASHIは、賃貸借契約の満了に伴い、2027年1月11日をもって営業終了させていただくこととなりました」と発表した。
「TSUTAYA EBISUBASHIは、2003年の開業以来、約23年間にわたり多くのお客さま、アーティストや著者の皆さまに愛され、共に歩んでまいりました。私たちTSUTAYAの誕生の地は大阪・枚方市であり、大阪の象徴である戎橋の地で皆さまに文化を届け続けたこの店舗は、非常に思い入れのある特別な店舗でした。これまで賜わりました温かいご愛顧とご支援に対し、心より深く感謝申し上げます」と感謝を述べた。
なおTSUTAYA EBISUBASHI地下1階の「大阪IP書店」は、来春、大阪市内へ移転オープンすることも発表した。
8月17日には、TSUTAYAあべの橋店が10月4日をもって閉店することが発表されていた。