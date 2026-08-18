SoftBank CUP 2026

バスケットボール男子日本代表は16日、東京・有明アリーナで行われた強化試合「SoftBank CUP 2026」で韓国と対戦。河村勇輝が24得点と躍動するなど、95-66で圧勝した。コンディション調整のためこの試合には出場しなかった八村塁（NBAクリッパーズ）が見せた振る舞いが話題を集めている。

2021年の東京五輪以来、約5年ぶりの日本での代表戦となった15日の韓国戦では、23分40秒の出場でチーム最多の22得点を挙げた八村。この日はベンチでチームメイトらに声援を送っていた。試合終了後には場内を回って、集まったファンの大歓声に応えた。

コートサイドではクリッパーズのユニホーム姿の少年ファンに、腕に着けていたラバーバンドをサプライズで手渡すと、固く握手した。続けてその弟と見られる少年に「これも欲しい？」と尋ねると、もう片腕に着けていたバンドを手渡した。少年たちは嬉しそうな表情を浮かべ、感謝の言葉を口にしていた。

バスケットボール日本代表の公式Xが「八村塁からキッズへサプライズプレゼント」と記して、一連の様子を動画で公開。X上では「泣けちゃうわ」「八村ファンサ良すぎだろ」「いいないいないいないいな」「これぞ大スター」「こういうことできるのが、八村塁」「最高の宝物になりますね」「ぜひこの子達、将来日本を背負うバスケ少年になってほしい！！！」といった声があがっていた。



（THE ANSWER編集部）