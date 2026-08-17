買取大吉カップ2026

バスケットボール男子日本代表の八村塁（クリッパーズ）が見せたさりげない所作が、「こんなのばかり居るのがNBAなのか…」「強すぎるだろ」と、ファンを震撼させている。

日本代表は15日、東京・有明アリーナで韓国代表（同57位）との強化試合「買取大吉カップ2026」を行い、88-68で快勝した。約2年ぶりの日本代表復帰となった八村は、23分40秒の出場でチーム最多の22得点を挙げるなど、貫禄のプレーを見せている。

試合中には、パスを受けた八村が、右手でボールを鷲掴みしながら、相手DFに身体をぶつけてゴール下に押し込むシーンも。最後はぶつかってきた相手をターンでかわして、ゴールに向かうと華麗にリバースレイアップを沈めた。

さりげないプレーだが、ボールを片手で鷲掴みするその身体能力にファンは驚愕。X上にはコメントが溢れている。

「手の大きさもないと、コンタクトして、ターンするムーブはできない」

「ジョーダンもよくやってたよね」

「手神」

「片手でボール掴んで保持できるの強すぎるだろ…と思いながら観てた」

「空中のボールをわしづかみにしてて何か怖かったｗこんなのばかり居るのがNBAなのか…」

「高校時代もインターハイでやってましたねぇ」

日本は16日の「SoftBank CUP 2026」でも韓国と対戦し、95-66で圧勝。今月下旬にはFIBAワールドカップ（W杯）アジア地区予選Window4に挑む。



（THE ANSWER編集部）